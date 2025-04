Gicu Grozav, resemnat după ce Petrolul a primit gol în prelungiri și a ratat victoria cu Hermannstadt: „E o nemulțumire”

Petrolul a fost foarte aproape de o victorie importantă la Sibiu contra lui Hermannstadt. Ploieștenii au deschis scorul în prima repriză prin Gicu Grozav și au condus până în prelungiri, însă de la distanță, iar .

Reacția lui Gicu Grozav după Hermannstadt – Petrolul 1-1

Grozav a punctat cu un șut din afara careului, însă a existat și o doză de noroc la această fază, deoarece balonul a fost deviat de Ionuț Stoica înainte de a intra în poarta apărată de Căbuz. Ploieștenii au fost foarte aproape de victorie, însă Ianis Stoica a egalat în prelungiri cu un șut extraordinar.

Căpitanul Petrolului a tras concluziile după meciul cu Hermannstadt, partida cu numărul 200 pentru el în Superligă. „Un meci greu, știam că o să întâlnim o echipă foarte bună din play-out, dar am venit aici să luăm cele trei puncte. Am luptat, am reușit să marcăm, apoi am suferit până la final.

Din păcate pentru noi, am primit acel gol, de altfel foarte frumos. Ăsta e fotbalul, mergem mai departe și încercăm să acumulăm cât mai multe puncte. E o nemulțumire că am luat gol pe final, pentru că am avut câteva ocazii importante.

Știm să suferim dacă ne propunem acest lucru, toți o facem bine. În play-out e o muncă grea, din care trebuie să ieșim cu capul sus la fiecare meci. E o diferență foarte mică între echipe și va fi o luptă frumoasă până la final” a declarat Grozav pentru .

Va avea Petrolul emoții cu retrogradarea? „E o luptă foarte strânsă”

Petrolul a ajuns la 25 de puncte după acest rezultat și a rămas pe locul 2 în play-out, la un punct în urma celor de la Hermannstadt. Formația antrenată de Mehmet Topal este la nouă lungimi distanță de pozițiile care duc în divizia secundă și la patru puncte de locurile de baraj.

Întrebat dacă echipa sa va avea probleme privind menținerea în prima ligă, Grozav a fost ferm: „E o luptă foarte strânsă, dar am încredere mare, avem un grup unit, cu caracter și calitate. Eu zic că o să o rezolvăm frumos”. În următoarea rundă, „lupii galbeni” pornesc cu prima șansă în duelul de pe teren propriu împotriva Gloriei Buzău, care se va disputa luni, 21 aprilie, de la ora 18:00.