Sport

Gicu Grozav și-a găsit echipă după despărțirea de Petrolul! Unde va juca fostul internațional

Gicu Grozav a semnat cu Corona Brașov după despărțirea de Petrolul Ploiești. Fostul internațional român va evolua în Liga 3, iar familia a avut un rol important în alegerea făcută.
Alex Bodnariu
10.08.2026 | 17:16
Gicu Grozav sia gasit echipa dupa despartirea de Petrolul Unde va juca fostul international
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Gicu Grozav a semnat cu noua echipă! 
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Gicu Grozav continuă să joace fotbal după despărțirea de Petrolul Ploiești. Fostul internațional român a semnat cu Corona Brașov, formație care va evolua în Liga 3 în noul sezon. Atacantul de 35 de ani a semnat un contract valabil pentru un sezon.

Gicu Grozav a semnat cu noua echipă!

Grozav a plecat în această vară de la Petrolul, după patru ani petrecuți la Ploiești. Revenise la formația prahoveană în 2022 și devenise unul dintre cei mai importanți oameni ai echipei. În ultima perioadă a purtat și banderola de căpitan, însă aventura sa pe „Ilie Oană” s-a încheiat înaintea startului noului sezon.

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După despărțirea de Petrolul s-a vorbit inclusiv despre posibilitatea ca Gicu Grozav să se retragă. Fotbalistul a decis însă să își continue cariera și a avut pe masă varianta unei reveniri la Unirea Alba Iulia, clubul la care și-a început aventura în fotbal. În cele din urmă, a refuzat posibilitatea de a se întoarce acasă și a ales proiectul celor de la Corona Brașov.

Gicu Grozav, prezentat oficial la Corona Brașov!

Un rol important în această decizie l-a avut familia. Soția sa, Sorina Grozav, evoluează la echipa de handbal a Coronei Brașov, iar fotbalistul a dorit să fie aproape de ea. Formația de sub Tâmpa a câștigat Liga 4 Brașov în sezonul trecut și a obținut promovarea, iar conducerea își dorește să ajungă cât mai repede în Liga 2.

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„Echipa noastră de fotbal își întărește atacul prin semnarea lui Gicu Grozav, un fotbalist de top, cu o experiență uriașă în SuperLiga, în campionate externe și la echipa națională! Gicu vine de la Petrolul Ploiești, unde a fost căpitan și golgheter, marcând 54 de goluri în cele 4 sezoane petrecute la echipa prahoveană. În plus, atacantul are 30 de selecții și 5 goluri pentru prima reprezentativă a României.

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El și-a început cariera la Unirea Alba Iulia, de unde a fost transferat de Standard Liège în 2010, evoluând ulterior pentru Universitatea Cluj, Terek Grozny, Dinamo București, Karabükspor, Bursaspor, Kisvárda, Diósgyőr și MTK Budapesta. În palmaresul său se regăsesc două trofee: Cupa Belgiei cu Standard Liège și Cupa României cu Petrolul”, au transmis oficialii de la Corona Brașov într-un comunicat oficial.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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