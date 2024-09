Giedrius Arlauskis și-a „mitraliat” fosta echipă: „Președintele intră și spune că i-a dat 15 pumni. Amatorism total”

Nu mai e cale de împăcare între Giedrius Arlauskis (36 de ani) și CFR Cluj. Fostul portar lituanian a criticat, din nou, tot ce se întâmplă la clubul din Gruia. Șefii ardelenilor au fost principala țintă a lui Arla.

Giedrius Arlauskis a dat de pământ cu șefii lui CFR Cluj: „Petrescu nu poate să facă singur minuni”

Giedrius Arlauskis a câștigat șapte trofee în perioadele în care a fost fotbalist în Gruia (7 campionate, 2 Supercupe), . Sezonul acesta, echipa lui Dan Petrescu a fost zdruncinată financiar după ce

ADVERTISEMENT

„Din punctul meu de vedere, CFR, când a intrat în forță în cei cinci ani și a dominat campionat, a fost condusă de oameni importanți și care știau ce fac. Clubul câștigă campionatul.

La CFR, din punct de vedere al conducerii, este amatorism total. Când președintele intră și spune că i-a dat 15 pumni lui Bogdan Mara… Neluțu a băgat mai mulți bani, dar performanța a fost mai puțină.

ADVERTISEMENT

Înainte, la CFR aduceai jucători liber de contract și bani la semnătură, asta era cheltuiala. Acum se dau bani pe transfer. Dai bani și n-ai performanță.

E posibil să facă Petrescu performanță, nu pot să spun că nu are valoare, dar ce știu eu e că el are nevoie de conducători care știu să facă meserie. Părerea mea, CFR nu are așa ceva și Petrescu nu poate să facă singur minuni. Nu cred că o să ajungă la așteptările lui Varga”, a declarat Giedrius Arlauskis, conform .

ADVERTISEMENT

Arlauskis a prefațat România – Lituania: „N-are nicio șansă”

Septuplul campion al României, care are 23 de selecții la echipa națională a Lituaniei, Arlauskis a vorbit despre șansele pe care le are reprezentativa țării sale în fața „tricolorilor”, în etapa a doua din Nations League, duelul fiind programat luni, 9 septembrie, de la ora 21:45. În runda inaugurală, lituanienii au pierdut acasă, scor 0-1, cu Cipru.

„La ce fotbal avem și la ce fotbal joacă România, dacă intră serios, Lituania nu are nicio șansă. Diferența e foarte mare. Noi am avut niște momente mai bune, dar naționala Lituaniei intră cu mentalitatea de a nu lua prea multe goluri.

ADVERTISEMENT

Ciprioții au venit puțin ‘speriați de bombe‘ și au fost prea domni, au avut prea mult respect. Ei (n.r. naționala Lituaniei) suferă forate mult la toate capitolele.

(n.r. ce calitățăi au) Bătaie. Adică se luptă, sunt niște luptători. Mai puțin fotbal. Băieții se luptă să prindă un transfer mai bun, dar ca individualitate, nu avem jucători așa cum are România. O fază fixă, o minge lungă, adică stilul lui Dan Petrescu”, a adăugat fostul portar.