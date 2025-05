Gigantul american care intră puternic în Europa. Compania a cumpărat principalul său concurent de pe piață

Un din Europa, fiind și principalul său concurent de pe piață. Tranzacția este considerată , de la începutul acestui an.

Gigantul american care a preluat o companie din Europa

Este vorba despre compania de livrări DoorDash din SUA, care a anunțat că va prelua firma britanică Deliveroo, cea care era principala rivală de pe piețele europene. Informația a fost făcută publică, marți, chiar de reprezentanții DoorDash, potrivit Reuters citată de .

ADVERTISEMENT

Tranzacția este evaluată la circa 2,9 miliarde de lire sterline (3,85 miliarde dolari). Prin această investiție, gigantul american își întărește poziția în Europa și va intra în competiție cu jucători mari precum Uber Eats și Just Eat.

„Consiliul și cu mine am evaluat acest lucru și am spus: Unde credem că Deliveroo ar trebui să fie pentru a câștiga cu adevărat? Și am crezut că acesta este locul potrivit pentru noi”, a transmis fondatorul Deliveroo, Will Shu, potrivit economedia.ro.

ADVERTISEMENT

Mutare importantă pe piața livrărilor

Compania din SUA a oferit 180 pence pe acțiune, preț acceptat de Deliveroo. Această achiziție are loc într-un context de consolidare rapidă a domeniului livrărilor, fiind determinată de inflație și reducerea cheltuielilor de consum.

De asemenea, DoorDash a anunțat că va prelua și compania de software SevenRooms. Vorbim de o altă tranzacție importantă, evaluată la 1,2 miliarde de dolari. De altfel, odată cu preluarea Deliveroo, DoorDash își extinde activitatea pe piețele din Regatul Unit, Irlanda și încă opt țări.

ADVERTISEMENT

Anul trecut, cele două companii au avut comenzi în valoare de circa 80 de miliarde de dolari, înregistrând un total de 49 de milioane de utilizatori activi lunar. Gigantul american a precizat că nu va majora oferta și poate reveni asupra deciziei în cazul în care va apărea o ofertă concurentă.

ADVERTISEMENT

În prezent, Deliveroo are deja susținerea unor acționari importanți. Aceștia dețin 15,4% din companie, inclusiv fondatorul Will Shu. Principalul acționar, Amazon, nu a oferit comentarii privind această tranzacție.