Gigantul britanic din domeniul energiei care vine să dea lovitura în România. E cel mai mare dezvoltator de energie solară din Europa

Compania uriașă din domeniul energiei care intră pe piața din țara noastră. Specialiștii spun că e cel mai mare dezvoltator din Europa. Decizia a fost luată în urmă cu o lună, planul deviziei fiind de extindere pe meleagurile noastre.

Lightsource BP, gigantul petrolier englez bp, urmează să ajungă în România după ce controlul afacerii va fi preluat integral de gigantul petrolier britanic bp (fosta British Petroleum), potrivit informațiilor furnizate de .

Sursa menționată mai arată, că este vorba de un business anual de peste 200 miliarde lire sterline și aproape 100.000 angajați. Tranzacția este anticipată și urmează să fie încheiată la jumătatea anului în curs.

În momentul de față se așteaptă aprobările de reglementare. Gigantul petrolier Lightsource bp declară venituri anuale aproape cât PIB-ul României și este brațul pentru energie regenerabilă al grupului bp la nivel mondial.

Lightsource BP, o companie cu numeroase sedii în lume

La sfâșitul lui 2023 bp a fost de acord să achiziționeze participația de 50,03% pe care nu o deținea în Lightsource. În felul acesta a putut să dețină controlul absolut. Compania are sediul la Londra, Marea Britanie, și birouri în 19 țări.

Printre orașele în care firma are birouri se numără Madrid, Milano, Atena, San Francisco, Philadelphia, Mumbai, New Delhi, Cairo, Melbourne, Amsterdam, Bath, Belfast și Dublin, unde are un total de 1.200 angajați.

Mai mult decât atât, firma care dorește să intre pe piața din țara noastră are un portofoliu de 8 GW de proiecte dolare în diferite stadii de dezvoltare. În 2023 a declarat venituri anuale de peste 210 miliarde de dolari, cu circa 87.800 angajați.

Lightsource bp a raportat pentru anul 2022 un EBITDA de 287 milioane lire sterline. În anul 2017 bp a intrat în acționariat cu o participație de 43%, într-o tranzacție care s-a ridicat la valoarea de 200 milioane lire sterline.