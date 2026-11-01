Gigantul care preia șantierul naval Mangalia cu 138 de milioane de euro, în mijlocul unui scandal la Borussia Dortmund! „Contractul morții” care a revoltat fanii

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Rheinmetall este una dintre cele mai mari companii producătoare de armament din Europa și unul dintre cei mai importanți sponsori ai celor de la Borussia Dortmund. Cu toate acestea, fanii nemților vor cu orice preț încetarea colaborării cu entitatea care a pus mâna pe unul dintre cele mai importante șantiere navale din România.

Cine e Rheinmetall, gigantul care cumpără șantierul naval Mangalia și a stârnit furia fanilor Borussiei Dortmund

Rheinmetall și a avut profit în anul 2025 de peste 9 miliarde de dolari. O mare parte din armamentul produs de ei a fost folosit în Ucraina, dar și în alte zone de conflict.

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Acesta este și motivul pentru care suporterii celor de la consideră că asocierea cu sponsorul care oferă anual peste 10 milioane de euro nu face deloc cinste clubului.

Compania cu sediul la Dusseldorf a intrat pe piața din România în 2024, când la Mediaș s-a înființat Rheinmetall Automecanica și a comunicat întârziat care sunt intențiile în țara noastră. Nu au detaliat ce investiții doresc să facă sau ce se va întâmpla cu cei peste 2.000 de angajați. În plus, există și alte controverse cu privire la procesul de atribuire netransparent în cadrul programului SAFE.

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Rheinmetall are drept colaborator strategic în cumpărarea Șantierului Naval de la Mangalia compania MSC, un concern elvețian care prin filiera MSC Cruise sponsorizează trei dintre cele mai importante cluburi din Europa. Este vorba despre AC Milan, Napoli și Chelsea. Elvețienii au de asemenea un parteneriat de imagine cu Formula 1. Cu toate acestea, statul român nici măcar nu a fost informat că MSC se va implica în această afacere.

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Divizia Rheinmetall Naval Systems va construi la Mangalia două nave de patrulare maritimă de 96 metri și două nave de sprijin pentru scafandri cu o lungime de 43 de metri. Pe viitor, șantierul va deveni un centru pentru viitoare proiecte de construcții navale militare.

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Ce se întâmplă cu parteneriatul cu Borussia Dortmund

Colaborarea dintre Rheinmetall și Borussia Dortmund a început în 2024, iar contractul se încheie în 2027. În acest moment, sunt șanse foarte mari ca acesta să nu fie prelungit, ceea ce va însemna pierderi financiare importante pentru al doilea cel mai important club din Germania.

Carsten Cramer, CEO-ul companiei, a încercat în ultimele luni să își facă un soi de campanie în rândul suporterilor Borussiei, însă Rheinmetall își dorește prelungirea înțelegerii chiar și în aceste condiții: ”Suntem satisfăcuți de acest parteneriat și îl considerăm un succes.

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Ne ajută să mărim vizibilitatea ca o companie tehnologică și ca un angajator atractiv. Parteneriatul a înregistrat un mare entuziasm între angajații noștri și activitățile destinate lor au devenit de asemenea extrem de populare”.

Rheinmetall a fondat un club pentru fani și tabere de fotbal pentru copiii ucraineni: ”A fost inițiat un dialog privind securitatea și o societate democratică rezilientă. Privim acest tip de schimb ca pe o sarcină pe termen lung și îl vom sprijini activ în viitor”.

Rheinmetall nu ia în calcul pentru moment ruperea contractului cu Borussia Dortmund, iar cele două vor lua o decizie finală de comun acord, ”dacă parteneriatul va fi prelungit dincolo de anul 2027 și cum ar putea arăta o eventuală investiție viitoare. O dată pentru discuții nu a fost încă stabilită. Pentru noi, cel mai important lucru în acest moment este să asigurăm în continuare funcționarea lină a celui existent”.

Fanii Borussiei Dortmund și-au exprimat clar opinia prin vot

În 2024, 65% dintre cei 855 de membri cu drept de vot dintre fanii Borussiei Dortmund s-au opus parteneriatului cu Rheinmetall. Ulterior, fanii au protestat și pe stadion împotriva companiei de armament și au acuzat clubul că își ”aruncă propriile valori peste bord”.

Suporterii Borussiei Dortmund au adus la stadion un tanc fals în culorile clubului și cu o mascotă cu masca CEO-ului Rheinmetall. Pe stadion au apărut mesaje acide precum: ”Banii pe primul loc, valorile pe locul doi”, ”Borussia conectează, Rheinmetall ucide” sau ”Valorile noastre, călcate în picioare de un tanc”. Fanii au evitat de asemenea să își încurajeze favoriții în mai multe rânduri în primele minute ale meciurilor, tot ca formă de protest.

Lamine Yamal, mai valoros decât Şantierul Naval Mangalia!

Dincolo de aceste controverse, această tranzacţie ne arată situaţia în care a ajuns România. Ţara îşi vinde un punct strategic important pentru economie cu doar 138 de milioane de euro, mai puţin decât s-au plătit pe unii fotbalişti.

De exemplu, PSG nu a avut nicio problemă să plătească 222 de milioane de euro pentru Neymar în anul 2017. În vară, Manchester City a plătit 145 de milioane de euro pentru Enzo Fernandez de la Chelsea, iar londonezii au plătit pentru Morgan Rogers, departe de a avea statut de superstar, cât au plătit cei de la Rheinmetall pentru Şantierul Naval.

Primii 10 jucători ai lumii sunt fiecare evaluaţi la mai mult de 138 de milioane de euro. Astfel, Şantierul Naval Mangalia a costat mai puţin decât suma la care sunt cotaţi: Vitinha, Kvicha Kvaratskhelia, Joao Neves sau Pedri. şi Erling Haaland, la 220 de milioane de euro, cu 82 de milioane mai mult decât suma cu care România şi-a vândut un punct strategic important.