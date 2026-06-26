Sport

Gigantul din Bundesliga, mesaj în limba română de Ziua Drapelului Național! Cluburile din SuperLiga nu s-au înghesuit să posteze

Unul dintre cele mai importante cluburi din Bundesliga a transmis un mesaj special, în limba română, de Ziua Drapelului Național! În SuperLiga, liniște: singura echipă mare care a postat
Gabriel-Alexandru Ioniță
26.06.2026 | 15:33
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Gigantul din Bundesliga, mesaj în limba română de Ziua Drapelului Național. Foto: Facebook / FC Universitatea Cluj
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Bayer Leverkusen, unul dintre cele mai importante cluburi din Bundesliga, a transmis un mesaj special, în limba română, de Ziua Drapelului Național. La postarea respectivă de pe pagina oficială de Facebook, nemții au atașat o fotografie, în mod firesc de altfel într-un asemenea context, cu Ionuț Lupescu din perioada în care fostul fotbalist român a jucat pentru „aspirine”.

Bayer Leverkusen, mesaj special în limba română de Ziua Drapelului Național

Bineînțeles, este vorba în primul rând despre un semn de recunoștință profundă pentru fostul mare mijlocaș central. „La mulți ani de Ziua Drapelului Național din partea tuturor de la Bayer 04 Leverkusen!”, au transmis cei de la Bayer Leverkusen cu această ocazie. În paralel, cel puțin până la redactarea acestui articol, cluburile importante din SuperLiga nu s-au înghesuit să marcheze acest moment.

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Postare Bayer Leverkusen Ziua Drapelului Național România
Postarea făcută de Bayer Leverkusen de Ziua Drapelului Național al României

 

Ce au postat Dinamo și U Cluj

Cu două excepții. Cei de la Dinamo au postat un astfel de mesaj, de asemenea prin intermediul paginii oficiale de Facebook a clubului. Doar că la scurt timp, din motive încă necunoscute, postarea a fost ștearsă. După ceva timp însă, mesajul a fost repostat, împreună cu o invitație adresată fanilor „câinilor” de a participa la un concurs pe această temă:

„Un drapel. Mii de chipuri. O singură familie. Astăzi este Ziua Drapelului Național, un simbol al unității și al poveștilor care ne aduc împreună. Cu această ocazie, vrem să arătăm că spiritul Dinamo depășește granițele unui oraș sau ale unui stadion și trăiește prin fiecare suporter, indiferent de locul în care se află”. La fel au procedat și cei de la U Cluj, care însă nu au publicat un text și s-au rezumat doar la o fotografie, alături de mesajul: „Ziua Drapelului”. 

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În rest, celelalte echipe importante din SuperLiga au fost ocupate cu diferite anunțuri oficiale făcute prin intermediul rețelelor de socializare. Rapid a anunțat cooptarea lui Marius Nicolae, fostul director sportiv de la Dinamo, în cadrul departamentului de scouting, iar CFR Cluj a oficializat aducerea portarului Andre Moreira, mutare anunțată anterior în exclusivitate de FANATIK.

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De asemenea, FCSB a informat cu privire la plecarea în cantonamentul din Olanda, dar și despre stabilirea țintarului pentru sezonul viitor de SuperLiga. Pe de altă parte, Universitatea Craiova a anunțat un nou parteneriat comercial și și-a informat suporterii cu privire la biletele pentru Supercupa României cu U Cluj. 

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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