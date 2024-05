Gigantul din Germania care deschide o fabrică uriașă în România. Nemții fac investiții de zeci de milioane de euro și angajează pe bandă rulantă

Compania mare din Germania inaugurează o fabrică de dimensiuni impresionante în România. Nemții investesc zeci de milioane de euro și angajează un număr mare de personal într-un ritm alert.

Gigantul din Germania deschide o fabrică uriașă în România

Grupul de firme german Karl Mayer, o forță inovatoare și de referință în construcția de mașini textile, își extinde operațiunile în România.

Primele două puncte de lucru vor fi deschise la Baia Mare, unul dintre ele pe platforma IMMUM. Acesta constă în două hale de 5850 mp, unde se vor produce role echipament CNC pentru industria textilă și alte componente.

Al doilea punct de lucru va fi în zona centrală a orașului, un spațiu pentru servicii conexe, suport IT, contabilitate și resurse umane pentru toată compania, după cum scriu cei de la

Această realizare îi aparține lui Ionel Bogdan, președintele Consiliului Județean Maramureș, și echipei sale, Gabriel Bogdan Ștețco, administratorul public al județului, Radu Zoicaș, CEO Parcuri Industriale Maramureș și profesioniștii din Consiliul Județean Maramureș. Aceștia au reușit să convingă marii investitori străini , după 15 ani.

„Este un moment important pentru noi pentru că de mai bine de un an de zile am început discuțiile cu cei de la Karl Mayer pentru a-și deschide punct de lucru în municipiul Baia Mare și pentru a aduce o investiție majoră aici, în județul nostru și spun acest lucru pentru că toate aceste discuții au durat foarte mult, au fost foarte multe vizite, întâlniri, iar faptul că avem compania Parcuri Industriale pe care am fondat-o în 2021, iată că astăzi își arată utilitatea și importanța această structură extrem de importantă a Consiliului Județean Maramureș”, a declarat Ionel Bogdan, conform

25 de milioane de euro, prima investiție a grupului german

Planurile au început încă din 2023, când au vizitat România CEO-ul Karl Mayer și Manfred Reinhold, vicepreședintele companiei. În luna martie 2024 au început deja lucrările de reabilitare a halelor închiriate pe platforma IMMUM. De asemenea, a fost identificat cel de-al doilea spațiu in Baia Mare, care va fi preluat în luna iulie.

Gigantul din Germania este pe cale de a face o investiție de 25 de milioane de euro, în prima etapă. declară că mai urmează alte două investiții majore.

„Suntem în discuții încă din vara anului trecut, iar după multe întâlniri și vizite pe teren, în acest moment putem anunța oficial prezența lor pe piața din Maramureș, în primă instanță în Baia Mare, unde se vor investi 25 de milioane de euro, dar urmează alte două investiții majore”, a continuat Ionel Bogdan.

Extinderea producției grupului german Karl Mayer în Baia Mare va crea numeroase locuri de muncă pentru localnici. Această investiție semnificativă va stimula economia locală și va oferi oportunități profesionale în diverse domenii.

„Dezvoltăm economia și asigurăm locuri de muncă bine plătite pentru cetățeni! Asta ne-am asumat, asta livrăm pentru maramureșeni. Urmează în curând să anunțăm și alți investitori importanți, sunt deja în licitație publică primele 6 loturi în Parcul industrial pe care îl dezvoltăm în Baia Sprie. Împreună punem Baia Mare și Maramureșul pe primul loc”, a mai completat Ionel Bogdan.