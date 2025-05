Gigantul din perioada comunistă care va renaște din propria cenușă. A dispărut după 1989, dar un antreprenor vrea să îl readucă pe picioare

Un gigant celebru în perioada comunistă care a dispărut după 1989 e gata să renască din propria cenușă. Un cunoscut antreprenor din România vrea să relanseze conceptul de la acea vreme.

„Lacto Bar”, gigantul din perioada comunistă care va renaște din propria cenușă

O mulțime de fabrici din perioada comunistă au dispărut în ultimii 30 de ani. noștri nu au mai fost nici ele disponibile.

Se pare însă că de această dată, un concept celebru în urmă cu mai bine de 30 de ani va reveni în forță. Radu Savopol, fondatorul lanțului de cafenele „5 to go”, își dorește să relanseze conceptul „Lacto Bar”.

Pentru cei acre nu știu, Lacto Bar a fost un concept apărut în anii ’60 în România, dar care a dispărut după 1989. Vorbim practic despre niște localuri accesibile la preț frecventate de o mulțime de români.

Unul dintre ele era situat chiar lângă fosta cofetărie Scala, în centrul Capitalei. Iar o mulțime de oameni ajungeau aici pentru a savura mămăliguță proaspătă cu smântână și brânză, la doar 6 lei.

Ce înseamnă conceptul „Lacto Bar”

Radu Savopol are în plan o investiție de până la 100.000 de euro în prima sa unitate similară. Are încredere în succesul pe care îl avea și speră să readucă la viață măcar o parte din ce era atunci.

„Brandul avea notorietate mare înainte de ’89. Era un brand pe care părinții noștri îl accesau destul de des. Era un brand mai cool pentru acea perioadă. Ideea este că mă gândeam demult la câteva locații care să aibă focus pe lactate și produse derivate, așa că am făcut research și am văzut că brandul îi aparține lui Raul Ciurtin (cel care a dezvoltat brandul Albalact și l-a vândut către Lactalis)”, spune fondatorul lanţului, Radu Savopol, conform .

Ce produse vor putea cumpăra românii din aceste locații

Astfel, în România se vor deschide în curând locații Lacto Bar by 5 to go. Antreprenorul spune că prima locație va fi deschisă în Piața Amzei din București, însă ulterior ar putea continua și altele.

„Eu am rămas total surprins când l-am sunat pe Raul și i-am spus intenția mea cu Lacto Bar by 5 to go. Rar am întâlnit în România astfel de oameni de business care să fie atât de deschiși și de amabili! Nu am să uit niciodată cele câteva discuții cu el și am să îl dau exemplu de fiecare dată, un exemplu de normalitate!

Acum vom face câteva locații în viitor. Lacto Bar by 5 to go, un concept pe care îl visez și îmi doresc să îl dezvolt alături de partenerii noștri din zona de lactate și tot ce înseamnă food service! Am o locație pe care o vizez pentru prima deschidere„, anunță Radu Savopol.

Ce produse o să poată să găsească românii într-o astfel de locație? La conceptul Lacto Bar vor putea fi achiziționate produse din zona lactatelor. Exemplu este chiar granola cu iaurt, dar și alte tipuri de lactate pentru acasă.