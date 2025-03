Gigantul din România care face angajări pe bandă rulantă. Nu e nevoie de studii superioare, iar pe lângă salariu se oferă și 5 prime speciale

Dacă ești în căutarea unui loc de muncă, unde nu ai nevoie de studii superioare, atunci trebuie să știi că se fac angajări în acest domeniu. Magazinul La Cocoș are o mulțime de posturi disponibile.

Lanțul de magazine La Cocoș face angajări pe bandă rulantă

Menționăm faptul că l . Astfel, la magazinul La Cocoș din Ploiești se fac angajări pentru mai multe posturi de lucrător comercial.

Angajatorul oferă un salariu atractiv, dar cinci tipuri de prime, de altfel destul de rare, dar și tichete de masă. Viitorii angajați se vor bucura și de alte beneficii în momentul în care vor alege să semneze contractul.

Printre altele, la Cocoș oferă un program de lucru de opt ore pe zi. În același timp, angajații beneficiază și de 21 de zile de concediu în fiecare an, dar și alte beneficii pentru evenimente speciale și sărbători.

Astfel, de Paște, dar și de Crăciun, angajații primesc 100 de lei pentru fiecare an vechime. Femeile primesc o primă de 80 de lei de 8 martie, iar pentru fiecare copil se mai oferă de asemenea o primă.

. Angajații vor primi și tichete de masă de 40 de lei pe zi. Deși în general se fac angajări des în acest domeniu, se pare însă că beneficiile sunt unele cu adevărat neașteptate.

Ce beneficii au angajații

Totodată, angajații se bucură și de o primă de 150 de lei de ziua de naștere. Cât de des se fac angajări în acest lanț de magazine? Momentan în Ploiești sunt disponibile 10 posturi de lucrător comercial.

Care sunt cerințele pentru un astfel de post? În primul rând candidații trebuie să aibă o experiența de minim 12 luni în domeniul comerțului alimentar. Nu e nevoie de studii superioare, iar având în vedere avantajele, cel mai probabil mulți vor fi interesați.

Menționăm faptul că se vor face în continuare angajări în România la acest magazin. Reprezentanții retailerului spun că au în plan crearea a peste 2.200 de locuri de muncă la nivel național și că vor inaugura 12 noi magazine în următorii 3-5 ani.

„Compania noastră primește zilnic între 15 și 20 de cereri de angajare și nu se află în niciun moment într-o situație de criză de personal. Dimpotrivă, procesul de recrutare pentru deschiderea primului nostru magazin La Cocos din Brașov, programată pe 24 ianuarie 2025, s-a încheiat deja cu succes acum câteva zile.

În cele 60 de zile dedicate acestui proces, am primit un număr impresionant de peste 1.000 de CV-uri. După o selecție riguroasă, am invitat 700 de candidați la interviu. Datorită interesului foarte mare, am decis să recrutăm peste necesarul inițial, angajând la 120% din numărul planificat. Astăzi, 15 ianuarie 2025, avem deja aproximativ 160 de persoane angajate, ceea ce reprezintă cu 20% mai mult decât planificasem pentru primele 6-9 luni de la deschidere”, a transmis compania.