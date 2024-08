Gigantul german care va deschide un mare centru tehnologic în România. Se vor face angajări masive, mii de oameni vor avea locuri de muncă și salarii foarte bine plătite

Gigantul german care va deschide un mare centru tehnologic în România se pregătește să ofere o mulțime de locuri de muncă. Totodată, viitorii angajați se vor bucura și de salarii bune.

Gigantul german care va deschide un mare centru tehnologic în România

care va deschide un mare centru tehnologic în România este chiar BMW Group. Constructorul german lansează un centru IT, alături de grupul japonez NTT DATA, furnizor de servicii și soluții software.

Ambii parteneri au luat decizia încă din luna martie. La acea vreme a fost semnat un contract de joint-venture cu subsidiara concernului japonez NTT DATA. Astfel, la Cluj Napoca urmează să fie înființată o nouă companie.

Iar aceasta ar urma să creeze mii de locuri de muncă, arată . Menționăm faptul că această mișcare e una cu adevărat importantă. Asta în contextul în care deși BMW avea planuri privind posibile investiții în România, ulterior, altă țară a fost aleasă.

Exemplu este chiar fabrica amplasată în Ungaria. Deși se află la doar câțiva kilometri de România, se pare că gigantul german a decis în urmă cu ceva timp că țara noastră nu era potrivită pentru acea investiție.

Numărul angajaților va ajunge la câteva mii în câțiva ani

Când va fi construit centrul tehnologic de software și când se vor face angajările? În curând. De altfel în acordul semnat este menționat faptul că vor fi angajați până la 250 de dezvoltatori de software anul acesta.

Totodată, în următorii trei ani, planurile sun ambițioase, . Iar salariile oferite cel mai probabil vor fi destul de bune. Ce se va întâmpla în acest centru? În primul rând vor fi dezvoltate componente IT centrale pentru implementarea modelului de vânzări directe BMW și MINI în Europa.

În același timp, accentul va fi pus pe dezvoltarea și implementarea soluțiilor IT pentru regiunea europeană. Cei doi parteneri și-au propus de altfel să obțină o cifră de afaceri de ordinul zecilor de milioane de euro până la sfârșitul anului.

„Cu NTT DATA, ne bazăm pe un partener puternic care are o rețea excelentă într-o regiune tehnologică dinamică și ne permite să dezvoltăm competențe software suplimentare într-un ritm accelerat și într-o manieră țintită.

În colaborare cu companii precum NTT DATA, putem stabili huburi IT puternice și, prin urmare, putem oferi un răspuns la deficitul de experți IT”, spune Alexander Buresch, director IT executiv și vicepreședinte executiv al BMW Group IT.