Gigantul polonez care ia cu asalt piața supermarketurilor din România și care vrea să detroneze Mega Image. S-au deschis deja primele magazine

Gigantul polonez care ia cu asalt piața supermarketurilor din România și care are de gând să detroneze Mega Image. Primele magazine au fost deschise deja în București.

Gigantul polonez care ia cu asalt piața supermarketurilor din România și vrea detronarea Mega Image. Primele magazine, deschise deja în București

În România a fost lansat de proximitate moderne din toată Europa. Este vorba despre Froo, care a deschis deja primele cinci magazine în București.

ADVERTISEMENT

Noul magazin , cum ar fi Profi, Lidl sau Mega Image. Brandul aparține grupului polonez Żabka. Grupul deține un lanț de peste 10.000 de magazine Żabka în Polonia și Maczfit, o companie lider de catering dietetic.

Żabka Group este un sistem all-inclusive de magazine de proximitate și dispune de canale de vânzare fizice, dar și digitale. Mai bine de trei milioane de oameni folosesc zilnic serviciile grupului.

ADVERTISEMENT

Acest grup a colaborat cu DRIM Daniel Distribuție în februarie 2024 și a preluat pachetul majoritar într-o companie de distribuție FMCG din România. Froo sunt magazine moderne, similare cu magazinele Żabka din Polonia.

Primul magazin înființat de Żabka în Polonia a fost în anul 1998. Astfel, grupul a acumulat, pe piața poloneză, o experiență de peste 25 de ani.

ADVERTISEMENT

“România este o piață importantă în Europa Centrală și de Est, cu o populație de peste 19 milioane de locuitori, ceea ce o face a doua cea mai mare piață de consum din regiune.

Profilul de consumator similar cu cel din Polonia și perspectivele de creștere pentru piața din România au făcut din această direcție un pas firesc în extinderea Grupului Żabka.

ADVERTISEMENT

Consumatorii români apreciază magazinele mici, de proximitate, unde pot face cumpărături spontane pentru consumul imediat – motiv pentru care Froo se potrivește bine nevoilor lor, sloganul său fiind ‘Tot ce ai nevoie, vei găsi la Froo’.”, a declarat nna Grabowska, Director General Zabka International, potrivit .

Froo mai vrea să deschidă și alte magazine în România

Numele “Froo” provine de la ADN-ul brandului polonez. În sigla brandului a rămas zâmbetul caracteristic al lui Żabka, sub litere “RO”, făcând și o referire la România.

Sigla indică o abordare pozitivă față de clienți, numele e ușor de pronunțat, iar brandul are același caracter ca cel din Polonia, chiar dacă numele diferă.

Froo Romania Retail S.R.L., companie care aparține Grupului Żabka, s-a ocupat de dezvoltarea lanțului de magazine la noi în țară. Compania are de gând să susțină antreprenorii locali, iar magazinele vor funcționa sub un model de parteneriat de afaceri.

De asemenea, compania plănuiește să deschidă magazine în marile orașe din România. Suprafețele magazinelor vor avea între 50 și 70 de metri pătrați.

“În prima etapă am deschis magazine în formula friends&family, ceea ce ne-a permis să testăm soluțiile IT, sortimentul și soluțiile logistice. Am deschis apoi puncte de testare pentru clienți.

Le-am cerut părerile și percepțiile despre magazinele noastre. Ne angajăm să răspundem nevoilor clienților noștri cât mai bine posibil, motiv pentru care ne îmbunătățim constant procesele și oferta.

Suntem conștienți că mai avem multe de învățat, dar datorită cooperării în cadrul Grupului și experienței pe care DRIM Daniel Distribuție o are pe piața locală, putem oferi clienților o nouă experiență de cumpărături”, a spus Radu Trandafir, Director General al Froo România Retail SRL, conform sursei menționate.

Radu Trandafir a mai spus că magazinul nu colaborează, deocamdată, cu fermierii români pentru produsele lor, însă nu exclude această posibilitate în viitor.

“Ambiția este ca într-un magazin de ceastă dimensiune să avem undeva la 2.400 de produse, urmează să le adăugăm treptat, acesta este un magazin de 56 de mp, dar într-un magazin mai mare putem ajunge și la 3.000 de produse. Pe bune, piața românească am început să o testăm de 3 săptămâni”, a adăugat acesta.