Gigantul spaniol care vrea să cumpere Digi pentru 3,8 miliarde euro. Cine se află, de fapt, în spatele Telefónica

ADVERTISEMENT

Telefónica, unul dintre cei mai mari operatori de telefonie din lume, se gândește să preia Digi Communications. În spatele deciziilor se află lideri și acționari cheie care conturează strategia grupului și planurile sale de extindere în Europa.

Telefónica, marele jucător spaniol, își extinde imperiul prin achiziția Digi?

Colosul spaniol, Telefónica, unul dintre cei mai mari operatori de telefonie și furnizori de rețele mobile din lume, analizează posibilitatea achiziționării Digi Communications, potrivit presei spaniole.

ADVERTISEMENT

Această mișcare face parte dintr-o strategie mai amplă de extindere a grupului în Europa, după ce, în luna august, sursele din Spania anunțau că Telefónica ia în calcul lansarea unei oferte publice de cumpărare pentru Vodafone Spania, recent preluată de compania londoneză Zegona.

Conform unei evaluări realizate de Erste Bank, Digi Communications are în prezent o valoare economică de aproximativ 3,6 miliarde de euro. În cazul în care tranzacția va fi finalizată, , ajungând să opereze direct în șapte țări, față de trei în prezent, consolidându-și astfel poziția pe piața telecomunicațiilor din regiune.

ADVERTISEMENT

Cum a ajuns furnizorul român un competitor strategic în Europa?

Chiar dacă nu există o confirmare clară că tranzacția se va concretiza, experții subliniază că interesul manifestat de Telefónica confirmă faptul că Digi Communications a devenit un jucător strategic pe piața europeană, cu potențial de creștere și atractivitate pentru marii operatori, .

ADVERTISEMENT

Pe piața spaniolă, Telefónica deține poziția de lider, . În acest context, Digi Spania, care a înregistrat o creștere rapidă în ultimii ani, se situează ca al patrulea operator important, consolidându-și totodată reputația de competitor serios.

Digi Spania , grup care are operațiuni și în Italia, Portugalia și Belgia, ceea ce îi oferă un avantaj strategic în extinderea internațională și creșterea influenței în regiune.

ADVERTISEMENT

Cine deține pachetul majoritar la Telefónica?

SEPI se numără printre cei mai importanți acționari ai companiei de telecomunicații Telefónica. În prezent, statul spaniol, prin această entitate, deține 10% din acțiuni, după ce Guvernul lui Pedro Sánchez a ordonat o achiziție de acțiuni evaluată la aproximativ 2,284 miliarde de euro. Această mutare consolidează influența statului în una dintre cele mai mari companii de telecomunicații din Spania.

Al doilea cel mai mare acționar este STC Group, prescurtarea în engleză pentru Saudi Telecom Company. Grupul saudit deține 9,9% din acțiuni, dintre care 4,9% sunt deținute direct, iar restul de 5% sunt încă neexecutate, fiind gestionate prin instrumente financiare derivate. Achiziția a avut loc în septembrie 2023 și a fost evaluată la aproximativ 2,1 miliarde de euro. STC Group este controlat de Fondul de Investiții Publice al Arabiei Saudite, consolidând astfel prezența investitorilor internaționali în structura acționariatului Telefónica.

Cine mai are acțiuni în cadrul gigantului spaniol?

O sumă aproape identică, de 9,9%, este deținută de Criteria, societatea de investiții a Fundației „la Caixa”, ceea ce o poziționează ca unul dintre cei mai importanți acționari privați ai Telefónica.

Printre ceilalți acționari importanți se numără Blackrock, fondul de investiții condus de Larry Fink, unul dintre cei mai influenți investitori la nivel global, și BBVA, banca spaniolă, care deține 4,84% din acțiuni. Restul titlurilor sunt în mâinile acționarilor minoritari, ceea ce asigură o diversitate relativ mare în structura acționariatului companiei.

Cine este Marc Murtra, liderul care conduce Telefónica din 2025?

Marc Murtra, născut în septembrie 1972 la Blackburn, Regatul Unit, este președinte executiv al Telefónica S.A. din ianuarie 2025. Este membru al Consiliului de Administrație al companiei și al Consiliului Fondului Telefónica. În februarie 2025, s-a alăturat Consiliului GSMA, iar din 2021 face parte și din Patronatul Fundației Bancare „la Caixa” din Barcelona.

Înainte de a prelua conducerea Telefónica, Murtra a fost președinte al Indra între 2021 și 2025. A deținut funcții în consiliile ITP și Ebro Foods și a fost partener director la Closa Investment Bankers și CREA Inversión.

Cariera sa include și experiență în sectorul public, unde s-a concentrat pe strategie digitală, transformare digitală și parteneriate public-privat. În acest rol, a ocupat pozițiile de director general la Red.es și șef de cabinet al ministrului Industriei, Turismului și Comerțului din Guvernul Spaniei.

Ce experiență profesională și academică îl recomandă?

Murtra, președinte executiv al Telefónica S.A., are o pregătire academică solidă în inginerie și management. Este inginer industrial absolvent al Școlii Tehnice Superioare de Ingineri Industriali din Barcelona (ETSEIB) a Universității Politehnice din Catalonia și deține un MBA de la Stern School of Business a Universității din New York.

Și-a început cariera profesională în industria nucleară, la British Nuclear Fuels Ltd din Regatul Unit, înainte de a se alătura firmei de consultanță în strategie DiamondCluster, unde a lucrat pentru mari companii din sectorul tehnologic.

Pe lângă activitatea sa în business, Murtra a fost și profesor asociat la Universitatea Pompeu Fabra, predând Management Financiar, Economie Financiară și programe Master of Science in Finance and Banking, pentru studenți de la licență și master.

Cine face parte din Consiliul de Administrație al Telefónica?

Consiliul de Administrație al Telefónica S.A. include, pe lângă directorul general executiv Marc Murtra, și vicepreședinții Isidro Fainé Casas, José María Abril Pérez și Carlos Ocaña Orbis care, conform p , aduc experiență și expertiză în strategia și guvernanța companiei.

Din Consiliu fac parte și Emilio Gayo Rodríguez, director executiv, Peter Löscher, coordonator independent, Olayan M. Alwetaid și mai mulți membri independenți precum María Luisa García Blanco, Anna Martínez Balaña, César Mascaraque Alonso, Mónica Rey Amado, Alejandro Reynal Ample, Ana María Sala Andrés, Claudia Sender Ramírez și Solange Sobral Targa.

Secretariatul Consiliului este asigurat de Pablo de Carvajal González, în calitate de Secretar General și Director Global pentru Reglementare, și Antonio García-Mon Marañés, Secretar general adjunct și Director al serviciilor juridice corporative.