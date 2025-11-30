Gigantul străin care ar putea deveni finanțator în Superligă. O investiție uriașă este pregătită în România

ADVERTISEMENT

Un gigant chinez ar putea deveni patron în Superliga, la Oțelul Galați. Totul depinde de achiziția care ar putea fi încheiată în perioada următoare și dacă lucrurile se vor concretiza.

Delong Steel ar putea deveni finanțator în Superligă

Menționăm faptul că în ultima vreme, un combinat siderurgic din România atrage interesul străinilor. Este vorba despre Liberty Galați, care, printre altele, a stârnit interesul gigantului chinez Delong Steel.

ADVERTISEMENT

Statul român tot încearcă să găsească soluții astfel încât să repună pe picioare combinatul siderurgic din Galați. Iar în prezent, două companii sunt interesate. Pe lângă chinezii de la Delong Steel, turcii de la KSM Group și-au arătat de asemenea interesul.

Anterior în schimb, se vorbea despre o ofertă de 800 de milioane de euro propusă de miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov. În prezent însă se face un audit, astfel încât să fie stabilite și analizate restul ofertelor.

ADVERTISEMENT

Ce planuri au chinezii în România

Directorul Moisescu spune că dacă vor achiziționa , chinezii ar putea deveni patroni în Superliga la Oțelul Galați. O șansă importantă o are și compania KSM Group din Turcia, însă momentan au loc doar discuții.

ADVERTISEMENT

Propuneri au venit din mai multe direcții, însă contează foarte mult ofertele, dar și planurile de viitor. De abia după licitație se va ajunge la o decizie finală, a mai completat acesta.

„Mulți vin, puțini sunt aleși. Nu cred că e cineva mai sus sau mai jos decât celălalt. Vor participa la această licitație și vom vedea cum evoluează lucrurile. Tollingul (n.r. contract prestare servicii) înseamnă că vine cineva cu materie primă, noi o prelucrăm și îi facem produse finite pentru vânzare.

ADVERTISEMENT

Astfel, acoperim costurile de producție, inclusiv energie și salarii, și menținem combinatul funcțional până la preluarea efectivă de către un investitor”, a explicat directorul Moisescu, potrivit Digi24.

Ce s-a întâmplat cu combinatul siderurgic de la Galați

Referitor la , aici s-a ajuns la datorii de-a dreptul uriașe. Iar având în vedere că situația e destul de gravă, statul tot caută soluții pentru a rezolva problema.

În prezent, compania se află în concordat preventiv. Iar în funcție de rezultate, procesul de preluare ar putea dura câteva luni de zile. Rămâne de văzut însă cine va prelua totul într-un final.

La momentul actual, compania e condusă de indianul Sanjeev Gupta și are datorii de 1.2 miliarde de euro. Situația este atât de gravă încât 3.300 de angajați au fost băgați în șomaj tehnic și doar 500 de muncitori mai sunt activi în prezent.

Doar dacă o parte dintre datorii vor fi achitate, combinatul va putea să revină la activitatea de dinainte. Asta înseamnă, deci, că cine îl va prelua trebuie să investească cel puțin 200 de milioane de euro pentru a putea asigura buna funcționare.