Gigantul străin care va da o lovitură puternică pe piața din România. Vrea să cumpere două fabrici unde sunt angajați sute de români

Nemak, unul dintre cei mai mari furnizori auto din lume, se pregătește să intre puternic pe piața din România. Compania mexicană vrea să cumpere afacerea cu componente ușoare a elvețienilor de la Georg Fischer, prezentă de mai mulți ani în țara noastră.

Gigantul străin care va da o lovitură puternică pe piața din România

Este vorba despre cumpărarea a două fabrici, aflate la Pitești și Scornicești, unde lucrează aproximativ 500 de angajați. Acestea sunt specializate în producția de componente ușoare pentru industria auto. Preluarea face parte dintr-un acord mai mare dintre Nemak și Georg Fischer și vizează consolidarea globală a acestor companii uriașe, conform

Rezultatele financiare ale s-au îmbunătățit semnificativ. Afacerile au ajuns la 225 milioane de lei, iar pierderile s-au redus de la 56 milioane, în 2023, la doar 5 milioane de lei. Pe lângă cele două fabrici, Georg Fischer mai deține una în Arad, cu 163 de angajați. Aceasta nu a fost introdusă în acord, dar ar fi început deja procedurile pentru vânzare. Fabrica din Arad ar putea atrage un alt investitor interesat de piața auto din România.

Nemak este cunoscută pentru producția de piese din aluminiu, precum blocuri motor, chiulase și componente de transmisie. Compania este furnizor de nivel 1 pentru cei mai mari producători auto din lume și livrează piese esențiale pentru modelele lor.

Printre clienții Nemak se numără Ford, General Motors, Fiat-Chrysler, Volkswagen Group, Hyundai-Kia, BMW, Renault-Nissan și Daimler-Benz. Compania are peste 30 de fabrici în întreaga lume și o capacitate impresionantă de producție. În 2021, Nemak a câștigat un contract important cu Tesla și și-a extins producția din Statele Unite. Venirea în România ar putea aduce investiții importante și noi locuri de muncă pentru români.

Grupul austriac care se extinde în România

În același timp, , al doilea cel mai mare retailer de mobilier din lume după IKEA, continuă extinderea în România. Compania va investi 23,2 milioane de euro în construcția a două noi magazine în Balotești, un XXXLutz și un Mömax, care vor avea împreună peste 25.000 de metri pătrați. Ambele vor fi ridicate pe un teren deținut de grupul austriac A-Heat.

Clădirea va avea două etaje, cu săli de vânzare, lift panoramic și scări rulante. Magazinul Mömax va avea spații comerciale pe două niveluri, iar etajul al doilea va fi destinat depozitării. Proiectul este amplasat lângă Kaufland Balotești și parcul de retail DNI Value Center.

XXXLutz operează în România prin brandurile XXXLutz și Mömax. În prezent, există două magazine XXXLutz în București și șase Mömax în mai multe orașe mari. Compania plănuiește și alte extinderi, inclusiv un nou magazin Mömax în Vitantis Shopping Center din Capitală.