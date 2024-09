Gigel Coman, dezvăluiri după 22 de ani de la dubla FC Național – Heerenveen din Cupa UEFA. „Sabin Ilie ne tot certa!”

Au trecut 22 de ani de la dubla dintre FC Național și Heerenveen. Echipa pregătită de Walter Zenga reușea să câștige acasă cu 3-0, dar a pierdut la retur (0-2), însă mergea în faza următoare din Cupa UEFA. Gigel Coman, prezent pe teren în meciul contra olandezilor, a rememorat clipele de aur prin care trecea atunci fotbalul românesc.

Gigel Coman, despre forța lui FC Național în acea poerioadă: „Ne luptam cu ei de la egal la egal!”

FC Național a fost una dintre echipele românești de la finele anilor ’90, respectiv începutul anilor 2000 care a făcut meciuri mari, mai ales în cupele europene. Formația bucureșteană producea surprize pe care cele 3 mari echipe ale capitalei, Steaua, Dinamo și Rapid, nu izbuteau la acel moment.

Un astfel de exemplu a fost meciul tur al primului tur din cadrul Cupei UEFA din sezonul 2002/2003. FC Național a învins acasă Heerenveen cu scorul de 3-0.

„Cum să nu îmi aduc aminte. A fost calificarea unei echipe românești în turul 2 al Cupei UEFA după 8 ani. A fost o performanță, mai ales că noi nu eram un club așa mare în România. Încercam să jucăm în cupele europene.

Am avut o organizare foarte bună de meci și am avut foarte multe reușite ca echipă în acel meci. Știu că a Walter Zenga a spus că este un meci important pentru noi ca să fim cunoscuți în Europa. Turul următor am căzut cu cei de la PSG”, și-a început Gigel Coman interviul acordat lui Gabi Safta în excluisvitate pentru FANATIK.

„Cu tot cu juniorat am fost 16 ani la Progresul. Da, normal că există regretul că a dispărut. Era un club și o echipă care puteau bate granzii României, Steaua, Dinamo, Rapid ne luptam cu ei de la egal la egal. E păcat că stadionul este în paragină, dar ce putem face…”, a mai spus fostul fotbalist român.

Moment incredibil cu Sabin Ilie: „Ne tot certa!”

, fapt pe care Gigel Coman și l-a amintit despre partida de la București.

„Singurul lucru de care îmi aduc aminte, la 3-0 pentru noi, Sabin Ilie ne tot certa, voia să dăm golul 4 să fim liniștiți, dar noi ziceam că la 3-0 nu ne pot întoarce.

Dar la retur erau să întoarcă și să ajungem la prelungiri… Era un lider al vestiarului. Încerca să ne facem treaba, să ne fie cât mai ușor. Cred că puteam să facem și 4-0 și 5-0, nu ne știau ca jucători”, a spus Gigel Coman.

Returul din Olanda, la un pas de coșmar

„Așa suntem noi românii. Ne culcăm pe o ureche, și când ne-am trezit acolo am avut foarte mult de suferit din punct de vedere al jocului. Am început pe vârfuri. 3-0 acasă, foarte greu să ne întoarcă.

Printr-o minune ne-am calificat, a rămas 2-0 pentru ei, dacă marcau intram în prelungiri și cred că se pierdea calificarea”, a concluzionat actualul antrenor secund de la FC Metaloglobus.

Gigel Coman a vorbit despre dubla lui FC Național cu Heerenveen