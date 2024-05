Gigi, ar fi bine și în Conference! Becali și FCSB au adversari tari în preliminariile Champions League

Țintarul pentru preliminariile Champions League e aproape de completare, pe măsură ce au mai fost încheiate campionate interne. FCSB, regina din România, va intra în competiție încă din prima fază preliminară. Avantajul roș-albaștrilor: ei vor fi capi de serie în primul tur. Dezavantajul major: nu vor mai fi și în al doilea.

Începutul poate fi foarte simplu pentru Gigi Becali în Champions League

Ce presupune statutul acesta? Începutul ar trebui să fie lejer pentru echipa lui Gigi Becali. În urma outsiderilor din primul tur preliminar se află, în general, formații accesibile campioanei României. Condiția ar fi ca Darius Olaru și colegii lui să nu aibă ghinion la tragerea la sorți, să nu nimerească tocmai unul dintre puținii adversari periculoși.

Adversari posibili pentru FCSB în primul tur preliminar:

Dinamo Batumi (Georgia)

Celje (Slovenia)

Hamrun Spartans (Malta)

Larne (Irlanda de Nord)

Dinamo Minsk (Belarus)

Panevezys (Lituania)

Ordabasy (Kazahstan)

Vikingur (Islanda)

Struga (Macedonia de Nord)

Differdange (Luxemburg)

Decic Tuzi (Muntenegru)

Santa Coloma (Andorra)

Virtus (San Marino).

Acestora le vor fi adăugate două dintre Ballkani, din Kosovo, și campioanele din: Bosnia, Armenia, Albania. Periculoase pentru FCSB pot fi Dinamo Batumi, Dinamo Misnk, Ordabasy. Prima fază eliminatorie poate fi și una de încălzire pentru roș-albaștri, doar de bifat ușor, dacă ei vor nimeri cu Virtus, din San Marino, sau cu Santa Coloma, din Andorra. În general, urna conține formații foarte slabe, unele nici măcar nu sunt profesioniste.

Lui Gigi Becali îi apar adversari tot mai grei, inclusiv PAOK al lui Răzvan Lucescu!

Situația devine tot mai complicată în continuare, FCSB va avea nevoie de noroc și la tragerea la sorți, și în meciuri, pentru că apar în cale oponenți puternici. Dacă va fi eliminată din primul tur preliminar, formația lui Gigi Becali va pica în Conference League. Din turul al doilea ar pica în Europa League, deci ea ar mai avea încă un eșec la dispoziție și tot ar mai putea ajunge în grupele Conference.

Adversari posibili pentru FCSB în al doilea tur preliminar:

Dinamo Zagreb (Croația)

PAOK (Grecia)

Maccabi Tel-Aviv (Israel)

Ferencvaros (Ungaria)

Qarabag (Azerbaidjan)

Slovan Bratislava (Slovacia)

Bodo/Glimt (Norvegia)

Ludogoreț (Bulgaria)

Sparta Praga (Cehia)

Malmo FF (Suedia)

APOEL Nicosia (Cipru)

Ar fi posibil, așadar, un duel cu PAOK Salonic încă din al doilea tur preliminar din Champions League. , în ultima etapă din Grecia și tocmai pe terenul rivalei locale Aris, pe care a învins-o cu 2-1. Lucescu a devenit campion cu PAOK pentru a doua oară la rând. În grupele Champions League încă nu a reușit să îi ducă pe alb-negri.

Mai degrabă va ajunge Răzvan Lucescu în grupele Champions League, nu Gigi Becali

Diferența dintre bugete este foarte mare, PAOK are și fotbaliști plătiți cu peste un milion de euro anual fiecare. La FCSB câștigă cel mai mult Florinel Coman, 360.000 de euro. El ar putea pleca în Qatar după Campionatul Mondial. Au existat negocieri cu Al Duhail, o formație care nu a acceptat să plătească 5 milioane de euro, suma din clauza de reziliere a contractului. Becali a insistat că Florinel va juca în preliminarii chiar dacă transferul va fi realizat până la urmă.

În al treilea tur preliminar vor participa aceleași echipe, cele care vor obține calificarea din faza precedentă. Ceea ce înseamnă că dacă ambele vor trece de turul al doilea. În playoff apar doi monștri noi printre adversarii posibili: Șahtior Donețk și Steaua Roșie Belgrad.

Răzvan Lucescu are șanse mai mari să ajungă în grupe decât are Gigi Becali. PAOK are fotbaliști mai scumpi, mai buni, are un buget mai mare și va fi cap de serie în toate fazele preliminare, inclusiv în playoff. Trupa din Salonic a acumulat un coeficient foarte bun și datorită prestației pe care a avut-o în stagiunea aceasta din Conference League, una în care a ajuns până în sferturile de finală. Grecii s-au oprit fiindcă i-a învins FC Bruges, a fost 2-0 și 1-0 pentru belgieni.

11 ani au trecut de când FCSB a fost în grupele Champions League. Roș-albaștrii pe care îi antrena Reghecampf au trecut de Legia Varșovia și s-au calificat în grupe în 2013. De atunci nu a mai reușit nicio echipă românească o asemenea performanță

10,500 e coeficientul pe care îl are FCSB. PAOK Salonic are o valoare cu mult mai mare în Europa, are coeficientul 37,000. Grecii au fost în sferturile de finală ale Conference League în sezonul trecut, românii nici măcar nu au ajuns în grupe