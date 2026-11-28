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Gigi Becali încearcă să salveze ce se mai poate din acest sezon, însă Marcel Pușcaș îi cere să se comporte asemeni unui căpitan de vas pe timp de furtună. Mai exact, să renunțe la balast, la acei jucători inutili care sunt plătiți regește. Lista e lungă, de la Muhar, Boutoutaou la Drăguș.

Marcel Pușcaș îl sfătuiește pe Gigi Becali să renunțe la aproximativ 8 jucători

Pușcaș a pus în balanță salariile uriașe ale acestor jucători, pe care i-a enumerat, puse în balanță cu lipsa de performanță. Nici măcar Denis Drăguș nu scapă de critici, mai ales că la echipă ar putea ajunge Alex Mitriță, pe un salariu uriaș.

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„Ce faci tu cu un vapor pe furtună, când nava e în derivă, pe mare? Ce faci tu, în calitate de căpitan de vas? Balastul? Îl arunci în apă, să fie cât mai ușoară barca. Așa trebuie făcut și la FCSB. Nu neapărat transferurile sunt problema, ci ordinea în lotul de jucători. Îl aduci pe Mitriță, altfel mai stă un an în China, trebuie să-i dai și lui un milion. Ai doi cu un milion, el și Drăguș, dar ai și cu 40.000-50.000, balastul.

Labonne, Muhar, Gnahoré… Muhar, 40.000 pe lună? Sunt bani mulți în România. Inclusiv Drăguș. Asta mai trebuie… Batubinsika, Boutoutaou… Sunt vreo șase care stau pe acolo și ce fac? Așteaptă salariul, să le intre în cont. Goluri nu dau, bani iau. I-am dat 8 cu Rapidul. În rest, 3-4, câte un 5, dacă mai pușcă la 4-5 meciuri”, a declarat Marcel Pușcaș la FANATIK SUPERLIGA.

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Marcel Pușcaș nu ar renunța la Risto Radunovic și Valentin Crețu, doi jucători „de caracter” ai FCSB

Surprinzător pentru unii, Marcel Pușcaș le-ar prelungi imediat contractul lui Risto Radunovic și Valentin Crețu, doi fotbaliști care au dat dovadă că au caracter „frumos”. „Radunovic măcar are un caracter frumos, l-a ajutat pe Pădurariu ăsta, deși joacă pe același post. L-aș ține în club și după ce se lasă de fotbal. Îmi place foarte mult și caracterul lui. E temperat în declarații, nu e zbuciumat. Fotbalist bun. Nu știu dacă a lipsit 10 meciuri la FCSB în șase ani.

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Nu poți să aduci mobilă în living atât timp cât ai mobilă în living. Trebuie să faci loc. Și Politic… Sunt 8-9-10 jucători. Crețu nu a fugit după bani, nu a cerut 40.000 pe lună. Nu știu dacă are 10.000 pe lună. E de patru ori mai bun Muhar decât el? Sau mai util? Tu, dacă ai fi Crețu, nu te-ai supăra că ăla are de patru ori mai mulți bani decât tine?”, a explicat Marcel Pușcaș la FANATIK SUPERLIGA.