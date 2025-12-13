Sport

Gigi Becali, 500 de milioane de euro dintr-un foc! Mitică Dragomir l-a dat de gol pe patronul de la FCSB

Dumitru Dragomir nu s-a putut abține și l-a dat de gol pe Gigi Becali. Latifundiarul din Pipera, 500 de milioane de euro dintr-un foc. “Don Corleone” a spus, în exclusivitate, toată povestea.
Răzvan Scarlat
13.12.2025 | 10:15
Gigi Becali 500 de milioane de euro dintrun foc Mitica Dragomir la dat de gol pe patronul de la FCSB
EXCLUSIV FANATIK
Gigi Becali este un om de afaceri de succes. Sursa foto: colaj FANATIK
ADVERTISEMENT

Faptul că Gigi Becali deține, cel puțin în zona Pipera, terenuri de sute de milioane de euro nu mai reprezintă o noutate pentru nimeni. Puțină lume știe, însă, ce a făcut, în urmă cu ceva timp, patronul FCSB-ului cu mai multe hectare de teren. Primăria este direct implicată.

500 de milioane dintr-un foc! Gigi Becali, un mega-afacerist

Prezent în cadrul celei mai recente ediții a emisiunii „Profețiile lui Mitică”, Dumitru Dragomir l-a adus în discuție pe Gigi Becali, ocazie cu care a vrut să scoată în evidență priceperea latifundiarului din Pipera când vine vorba de afaceri, în special cele imobiliare.

ADVERTISEMENT

“Don Corleone” a povestit cum Gigi Becali a donat pământ pentru construirea unui drum, într-o zonă greu accesibilă din Pipera. Acolo patronul FCSB-ului deține mai multe terenuri, al căror preț a explodat odată ce a apărut și o cale de acces.

Gigi a prelungit, pe pământul lui… L-a cedat la primărie, pământul. Mult. Cred că șase hectare. Dacă îl vindea pe 600. Cât? 300 de milioane cred. (n.r. 360 de milioane) De milioane. Atât lua. A cedat drumul. A dat șase milioane și a făcut drumul… Cred că a dat la primărie și primăria face, nu știu. Dar pământul e al lui. El a dat pământul gratis, l-a donat. Și are acolo 100 sau 100 și nu știu cât de hectare care va fi 500 metrul. (n.r. păi și cât înseamnă asta?) Fă o socoteală. Peste 500 de milioane. Peste 500 de milioane! Are numai aici, treaba asta”, a spus Dumitru Dragomir.

ADVERTISEMENT
Intenții necunoscute: întâlnirile secrete dintre FBI și negociatorul ucrainean pentru pace stârnesc îngrijorare...
Digi24.ro
Intenții necunoscute: întâlnirile secrete dintre FBI și negociatorul ucrainean pentru pace stârnesc îngrijorare în Occident

Dumitru Dragomir, detalii despre gestul lui Gigi Becali

În continuare, Dumitru Dragomir îl laudă pe Gigi Becali, pe care îl consideră unul dintre cei mai iscusiți oameni de afaceri. Episodul cu drumul l-a impresionat la maximum pe “Oracolul din Bălcești”.

ADVERTISEMENT
Cristi Chivu, în centrul atenției la Milano! Cu cine s-a afișat la petrecerea...
Digisport.ro
Cristi Chivu, în centrul atenției la Milano! Cu cine s-a afișat la petrecerea de Crăciun de la Inter

Și ăștia îl înjură pe Gigi Becali. Păi poate să fie un om prost să facă așa ceva? El a făcut drumul. Nu a făcut un drum de 100 de metri, a făcut un drum de un kilometru și ceva. Bulevarde de 21 de metri cu canalizare pe mijloc, două sensuri. L-a făcut până la blocul lui Florin Tănase. Din bulevardul ăsta de lângă calea ferată, unde e groapa aia mare, până în partea cealaltă, la pod. Gratis.

Am plătit noi puțin asfaltul. Dar pământul nu l-am plătit. Sunt cel puțin trei hectare de pământ care le-a dat gratis Gigi pentru drum. Cel puțin trei hectare. A crescut zona, s-a umplut aproape. Când îl înjură mă apucă pandaliile, știu ce e în stare să-l ducă bibilica”, a mai spus Dragomir în cadrul emisiunii “Profețiile lui Mitică”.

ADVERTISEMENT

Dumitru Dragomir a dezvaluit in exclusivitate la Profetiile lui Mitica ce teren de lux din Bucuresti a achizitionat. Pretul uluitor achitat de Mitica Dragomir

Cum l-a caracterizat Daniele De Rossi pe Cristi Chivu înainte de Genoa –...
Fanatik
Cum l-a caracterizat Daniele De Rossi pe Cristi Chivu înainte de Genoa – Inter: ”E un avantaj”
Mihai Stoica a povestit finalul minunii cu Feyenoord: „Stăteam singur pe scări și...
Fanatik
Mihai Stoica a povestit finalul minunii cu Feyenoord: „Stăteam singur pe scări și priveam la Cisotti. Meciul ăsta a șters Middlesbrough!”. Ce a vorbit cu Tănase despre… Petrila!
Cine a fost cea mai tare femeie din fotbalul mondial. A condus clubul...
Fanatik
Cine a fost cea mai tare femeie din fotbalul mondial. A condus clubul unuia dintre cei mai cunoscuți miliardari ai lumii: „Era de o eleganță rară”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Valentin Ceaușescu l-a numit 'trădător de țară' și l-a interzis la echipa națională:...
iamsport.ro
Valentin Ceaușescu l-a numit 'trădător de țară' și l-a interzis la echipa națională: 'El făcea echipa!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!