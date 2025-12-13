Gigi Becali, 500 de milioane de euro dintr-un foc! Mitică Dragomir l-a dat de gol pe patronul de la FCSB

ADVERTISEMENT

Faptul că Gigi Becali deține, cel puțin în zona Pipera, terenuri de sute de milioane de euro nu mai reprezintă o noutate pentru nimeni. Puțină lume știe, însă, ce a făcut, în urmă cu ceva timp, patronul FCSB-ului cu mai multe hectare de teren. Primăria este direct implicată.

500 de milioane dintr-un foc! Gigi Becali, un mega-afacerist

Prezent în cadrul celei mai recente ediții a emisiunii , Dumitru Dragomir l-a adus în discuție pe Gigi Becali, ocazie cu care a vrut să scoată în evidență priceperea latifundiarului din Pipera când vine vorba de afaceri, în special cele imobiliare.

“Don Corleone” a povestit cum Gigi Becali a donat pământ pentru construirea unui drum, într-o zonă greu accesibilă din Pipera. Acolo patronul FCSB-ului deține mai multe terenuri, al căror preț a explodat odată ce a apărut și o cale de acces.

“Gigi a prelungit, pe pământul lui… L-a cedat la primărie, pământul. Mult. Cred că șase hectare. Dacă îl vindea pe 600. Cât? 300 de milioane cred. (n.r. 360 de milioane) De milioane. Atât lua. A cedat drumul. A dat șase milioane și a făcut drumul… Cred că a dat la primărie și primăria face, nu știu. Dar pământul e al lui. El a dat pământul gratis, l-a donat. Și are acolo 100 sau 100 și nu știu cât de hectare care va fi 500 metrul. (n.r. păi și cât înseamnă asta?) Fă o socoteală. Peste 500 de milioane. Peste 500 de milioane! Are numai aici, treaba asta”, a spus Dumitru Dragomir.

Dumitru Dragomir, detalii despre gestul lui Gigi Becali

În continuare, Dumitru Dragomir îl laudă pe Gigi Becali, pe care îl consideră . Episodul cu drumul l-a impresionat la maximum pe “Oracolul din Bălcești”.

“Și ăștia îl înjură pe Gigi Becali. Păi poate să fie un om prost să facă așa ceva? El a făcut drumul. Nu a făcut un drum de 100 de metri, a făcut un drum de un kilometru și ceva. Bulevarde de 21 de metri cu canalizare pe mijloc, două sensuri. L-a făcut până la blocul lui Florin Tănase. Din bulevardul ăsta de lângă calea ferată, unde e groapa aia mare, până în partea cealaltă, la pod. Gratis.

Am plătit noi puțin asfaltul. Dar pământul nu l-am plătit. Sunt cel puțin trei hectare de pământ care le-a dat gratis Gigi pentru drum. Cel puțin trei hectare. A crescut zona, s-a umplut aproape. Când îl înjură mă apucă pandaliile, știu ce e în stare să-l ducă bibilica”, a mai spus Dragomir în cadrul emisiunii “Profețiile lui Mitică”.

