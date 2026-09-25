Sport

Gigi Becali, replică pentru Mihai Rotaru după ce a plătit datoria lui Reghecampf: „Nu poți să bagi ceva imaginar”

Gigi Becali a anunțat că a plătit 150.000 de euro către Universitatea Craiova pentru datoria lui Laurențiu Reghecampf, dar refuză să achite dobânzile solicitate de olteni.
Alex Bodnariu
25.09.2026 | 20:11
Gigi Becali replica pentru Mihai Rotaru dupa ce a platit datoria lui Reghecampf Nu poti sa bagi ceva imaginar
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Laurențiu Reghecampf a revenit la FCSB, însă litigiul cu Universitatea Craiova continuă să-i dea bătăi de cap. Gigi Becali este dispus să rezolve problema financiară pentru ca antrenorul să poată sta pe bancă, dar nu vrea să achite întreaga sumă solicitată de olteni.

De ce i-a plătit Gigi Becali 150 de mii de euro Craiovei pentru a putea semna cu Reghecampf

Scandalul dintre Laurențiu Reghecampf și Universitatea Craiova datează din 2023. Antrenorul a plecat atunci din Bănie pentru a semna cu Al-Tai, deși mai avea contract cu oltenii. Reghecampf trebuia să achite o clauză de reziliere de 200.000 de euro. Cum obligațiile nu au fost achitate integral, Universitatea Craiova s-a adresat comisiilor FRF și a avut câștig de cauză. În cazul lui Reghecampf a rămas de achitat suma de 150.000 de euro.

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Problema a reapărut imediat după revenirea lui Reghecampf la FCSB. Mihai Rotaru a cerut executarea suspendării tehnicianului, iar Universitatea Craiova solicită acum și dobânzile acumulate. Astfel, peste cei 150.000 de euro s-ar adăuga aproximativ 17.000 de euro, suma totală ajungând la circa 167.000 de euro.

„Am plătit banii azi!”. Gigi Becali, anunț de ultimă oră în cazul Reghecampf. Ce sumă a virat

Gigi Becali a declarat că a făcut deja plata pentru a rezolva situația lui Laurențiu Reghecampf. Patronul FCSB susține că a achitat 150.000 de euro, și nu 167.000 de euro, cât solicită Universitatea Craiova după adăugarea dobânzilor. Becali a explicat că suma de 150.000 de euro era cea trecută în documentul pe baza căruia trebuia făcută plata.

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„Am plătit banii azi la Craiova, 150.000 de euro. Pot să ceară și două milioane de euro, trebuie să le dăm? Au cerut 167.000, că au spus că e în contabilitate. Mă mai pricep și eu așa, de atâția ani lucrez cu firme, contractele importante trebuie să le citesc eu.

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În contabilitate nu poți să bagi ceva imaginar, nu poți să bagi o dobândă pe care nu ai dobândit-o. În documentul ăla scria 150.000 de euro și punct. Nu scria despre nicio dobândă. Ca să faci lucruri absurde… Rotaru nu e chiar prost, cred că are mintea cu el, e băiat deștept. (n.r. despre suspendarea cerută de Universitatea Craiova) Nu cred că Mihai Rotaru a făcut asta. Dacă în doi ani nu poți să plătești, poți să fii suspendat, dar ei au primit banii. Am plătit datoria”, a declarat Gigi Becali la Digi Sport.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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