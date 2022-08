FCSB a transferat un jucător cu probleme? Marco Dulca, acuzat de Mihaela Buzărnescu că a agresat-o fizic

Gigi Becali a anunțat în direct transferul lui Marco Dulca, iar FANATIK a stat de vorbă cu omul care .

Marco Dulca, mai activ în afara terenului în ultimele luni. E la „cuțite” cu Mihaela Buzărnescu, fosta iubită

Gigi Becali a fost cel care l-a dorit pe Marco Dulca la FCSB, însă patronul FCSB-ului e posibil să se fi ales cu un jucător problematic.

În ultimele luni de zile, Marco Dulca a trăit o poveste de dragoste cu Mihaela Buzărnescu, care s-a încheiat însă cu un scandal-monstru, jucătoarea de tenis acuzându-l că a agresat-o fizic.

De altfel, mijlocașul central nu a avut un sezon strălucit la Chindia Târgoviște, sub prestațiile pe care le-a avut în urmă cu două sezoane și care l-au readus și în anturajul echipelor naționale de tineret.

Mihaela Buzărnescu, dezvăluiri șocante despre „povestea de dragoste” cu Marco Dulca: „Am acceptat insulte, umilințe”

Mihaela Buzărnescu a decis să se despartă de Marco Dulca după doar șase luni de relație și .

Cu 11 ani mai mare decât fotbalistul de 23 de ani, sportiva a descris drept complicată relația cu Marco Dulca: „Aceste ultime 6 luni au fost foarte grele pentru mine, atât pe plan profesional, cât și pe plan personal. În viața personală am pus totul pe tavă, m-am implicat total, la fel cum o fac și în viața profesională.

Dumnezeu știe prin ce am trecut, dar eu am fost cea care a acceptat insultele, umilințele, accidentările, acuzațiile produse de imaginația lui. Ce abuz mental! Aceste lucruri lasă urme. Toate relele pe care le-am primit și prin care am trecut se vor transforma în ceva bun pentru mine, într-un anumit moment”, au fost cuvintele prin care a descris Mihaela Buzărnescu relația toxică cu Marco Dulca.

Marco Dulca, reacție în exclusivitate pentru FANATIK despre despărțirea de Mihaela Buzărnescu: „Fiecare cu alegerile lui”

Marco Dulca a fost extrem de deranjat de faptul că Mihaela Buzărnescu a decis să facă publice problemele dintre cei doi și : „Eu niciodată nu mi-am spălat rufele în public sau în presă. Orice am avut de rezolvat, am rezolvat cu persoana respectivă față în față.

Nu-s genul, am o educație… lumea mă cunoaște. Nu vreau să vorbesc mai multe despre acest subiect. Ok, ea asta a ales (n.r. să-și spele rufele în public). Acum, fiecare cu alegerile lui. Eu îi urez multă baftă”.

Gigi Becali a mai avut probleme la FCSB cu jucători din cauza legăturilor amoroase

Gigi Becali cu siguranță nu îi va mai accepta lui Marco Dulca la FCSB astfel de derapaje, mai ales că a mai trecut prin asta cu Mihai Costea, Gabi Matei sau Cristi Tănase. Patronul FCSB nu a fost de acord cu relațiile jucătorilor în care își pusese mari speranțe și le-a desființat pe Daniela Crudu, Mădălina Pamfile și pe „bomba-sexy” a lui Cristi Tănase.

Becali a plătit nu mai puțin de 1,4 milioane de euro pentru transferul lui Mihai Costea și încercat să facă totul pentru a-și proteja investiția: „Băiatul ăsta trebuie să se trezească o dată dacă vrea să nu-şi ruineze cariera! Să o lase pe fata asta în pace, am înţeles că e o devoratorare de bărbaţi! El e un sportiv tânăr care trebuie să se gândească la viaţa şi la serviciul lui. Dacă o lasă, Mihai se va pune pe picioare”, spunea omul de afaceri în 2011 despre Daniela Crudu.

Mădălina Pamfile, iubita lui Gabi Matei, a avut parte de același tratament din partea lui Gigi Becali: „Lui Matei i-am zis că nu mai are voie nici măcar să discute la telefon cu ea. Pamfile e şi dată naibii, frumoasă rău, te nenoroceşte. Nu se compară Cruduţa cu asta!”, spunea acesta la Antena 1, în urmă cu zece ani.

Cristi Tănase, fostul decar al FCSB, nu a scăpat nici el de criticile patronului datorită relației cu Iulia Tăbăcaru: „’Bomba sexy’ este cea mai mare problema pe care o are. Nu regret că l-am cumpărat, pentru că în alea 20 de minute în care a jucat, m-a uns pe inimă. Eu am discutat cu el dinainte să vină la Steaua pentru că am văzut că tot apărea prin ziare alături de o ‘bombă sexy’.

Atunci i-am zis că trebuie să facă niște sacrificii, dar nu m-a ascultat. Tănase să detoneze ‘bomba sexy’ mai rar, că nu se mai repară mușchiul unde a fost rupt și o să i se înmoaie genunchii”, spunea același Gigi Becali după ce l-a transferat pentru 1,5 milioane de euro de la FC Argeș, în 2009.

Ce a spus Gigi Becali despre Marco Dulca: „L-am văzut de câteva ori”

Gigi Becali l-a dorit foarte mult pe Marco Dulca la FCSB și : „E vorba despre un mijlocaș… stai că vi-l zic. E Dulca. Ne-am înțeles cu băiatul. L-am văzut de câteva ori după care l-am văzut la un interviu la voi (n.r. – ) că pleacă, l-am sunat pe tatăl lui și spunea că urma să plece în Germania, iar eu i-am spus că dacă nu semnează acolo, să fie tare pe poziție la negocieri că eu îl iau aici. L-a vrut Hoffenheim, dar îl trimitea în Portugalia. Eu i-am plătit clauza de reziliere”.

Ba mai mult, Becali a cerut referințe pentru Marco lui Emil Săndoi și Mirel Rădoi și a negociat și cu tatăl jucătorului, Cristi Dulca: „Eu l-am sunat pe Dulca, l-am sunat și pe Mirel și pe Săndoi. L-am sunat pe Săndoi noaptea, mi-a spus că e foarte bun jucător. L-am sunat și pe Mirel Rădoi, el mi-a spus că l-a lăsat pe listă la echipa națională când a plecat, ca idee