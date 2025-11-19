Gigi Becali a afirmat că nu-i va prelungi contractul la FCSB, dar fotbalistul e de altă părere: „Lumea a înțeles greșit”

ADVERTISEMENT

Mihai Popescu a suferit o ruptură de ligamente încrucișate în partida România – Austria 1-0, disputată în octombrie și nu va mai evolua în acest sezon pentru FCSB. Contractul fundașului cu gruparea „roș-albastră” expiră în vara anului viitor, iar Gigi Becali a anunțat că fotbalistul nu va mai rămâne la echipă. Fundașul a oferit o primă reacție după afirmațiile patronului.

Cum a reacționat Mihai Popescu după ce Gigi Becali a declarat că nu va mai juca la FCSB

Mihai Popescu a declarat că afirmațiile lui Gigi Becali au fost interpretate într-un mod greșit. „Da, nea Gigi mereu vorbește impulsiv pe aceste lucruri. Și sănătos și accidentat, contractul tot se termina. Nu e ca și cum… Lumea a înțeles asta greșit.

Nea Gigi are el moduri de a se exprima, dar îl cunoaștem, știm cu cine lucrăm și ne așteptăm la lucruri de acest fel. Ne-am văzut doar când am semnat contractul, atunci la palat, și atunci când a venit cu noi la Salonic”, a declarat fundașul de 32 de ani, conform .

Ce a declarat Mihai Popescu despre viitorul său

Internaționalul român a declarat că și-ar dori să continue și în următorul sezon la FCSB, grupare pentru care evoluează din septembrie 2024. „Asta rămâne de văzut. Eu am contract până în vară, momentan nu am vorbit nimic. Importantă e recuperarea. Dacă nu ești sănătos, e normal să nu ți se ofere contract, că nu-ți dă nimeni bani să stai în sală.

Vom vedea dacă vom ajunge la o înțelegere pentru prelungire. Eu cu siguranță îmi doresc să continui. Am câștigat un campionat, luptăm pentru încă unul. Mă înțeleg bine cu oamenii, nu am avut nicio problemă cu nimeni. La vară probabil ne vom pune la masă și vom discuta”, a afirmat apărătorul.

Gigi Becali a anunțat că Mihai Popescu va pleca de la FCSB

La doar câteva zile după , Gigi Becali anunța că fotbalistul nu va mai rămâne la FCSB și în următorul sezon. „O să dureze 5-6 luni de zile până își revine. (n.r. îl vedem în sezonul viitor) Da, la altă echipă. O să-i expire contractul, ce să mai fac cu el? Se duce contractul. Până revine mai durează 5-6 luni, e accidentat.

Nu are rost să discutăm de asta. Eu vreau fundași centrali de genul lui Ngezana și Dawa, puternici, de 1,90, așa a fost anul trecut. E altceva. Nu are rost să vorbim despre Mihai Popescu”, declara la acel moment patronul campioanei. Președintele Consiliului de Administrație al clubului FCSB, .