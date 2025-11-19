Sport

Gigi Becali a afirmat că nu-i va prelungi contractul la FCSB, dar fotbalistul e de altă părere: „Lumea a înțeles greșit”

Gigi Becali a anunțat că nu va continua la FCSB și în următoarea stagiune, iar fotbalistul a oferit o primă reacție.
Bogdan Mariș
19.11.2025 | 18:34
Gigi Becali a afirmat ca nui va prelungi contractul la FCSB dar fotbalistul e de alta parere Lumea a inteles gresit
ULTIMA ORĂ
Mihai Popescu a reacționat după ce Gigi Becali a afirmat că fundașul o va părăsi în vară pe FCSB, odată cu expirarea contractului. FOTO: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Mihai Popescu a suferit o ruptură de ligamente încrucișate în partida România – Austria 1-0, disputată în octombrie și nu va mai evolua în acest sezon pentru FCSB. Contractul fundașului cu gruparea „roș-albastră” expiră în vara anului viitor, iar Gigi Becali a anunțat că fotbalistul nu va mai rămâne la echipă. Fundașul a oferit o primă reacție după afirmațiile patronului.

Cum a reacționat Mihai Popescu după ce Gigi Becali a declarat că nu va mai juca la FCSB

Mihai Popescu a declarat că afirmațiile lui Gigi Becali au fost interpretate într-un mod greșit. „Da, nea Gigi mereu vorbește impulsiv pe aceste lucruri. Și sănătos și accidentat, contractul tot se termina. Nu e ca și cum… Lumea a înțeles asta greșit.

ADVERTISEMENT

Nea Gigi are el moduri de a se exprima, dar îl cunoaștem, știm cu cine lucrăm și ne așteptăm la lucruri de acest fel. Ne-am văzut doar când am semnat contractul, atunci la palat, și atunci când a venit cu noi la Salonic”, a declarat fundașul de 32 de ani, conform Digi Sport.

Ce a declarat Mihai Popescu despre viitorul său

Internaționalul român a declarat că și-ar dori să continue și în următorul sezon la FCSB, grupare pentru care evoluează din septembrie 2024. „Asta rămâne de văzut. Eu am contract până în vară, momentan nu am vorbit nimic. Importantă e recuperarea. Dacă nu ești sănătos, e normal să nu ți se ofere contract, că nu-ți dă nimeni bani să stai în sală.

ADVERTISEMENT
George Simion pune egal între moartea conspiraționistei Flavia Groșan și cea a eroului...
Digi24.ro
George Simion pune egal între moartea conspiraționistei Flavia Groșan și cea a eroului Ilie Ilașcu

Vom vedea dacă vom ajunge la o înțelegere pentru prelungire. Eu cu siguranță îmi doresc să continui. Am câștigat un campionat, luptăm pentru încă unul. Mă înțeleg bine cu oamenii, nu am avut nicio problemă cu nimeni. La vară probabil ne vom pune la masă și vom discuta”, a afirmat apărătorul.

ADVERTISEMENT
Neașteptat! Cum a apărut în văzul tuturor singurul fiu rămas în viață al...
Digisport.ro
Neașteptat! Cum a apărut în văzul tuturor singurul fiu rămas în viață al soților Elena și Nicolae Ceaușescu, la 77 de ani

Gigi Becali a anunțat că Mihai Popescu va pleca de la FCSB

La doar câteva zile după accidentarea gravă suferită de Mihai Popescu în partida România – Austria 1-0, Gigi Becali anunța că fotbalistul nu va mai rămâne la FCSB și în următorul sezon. „O să dureze 5-6 luni de zile până își revine. (n.r. îl vedem în sezonul viitor) Da, la altă echipă. O să-i expire contractul, ce să mai fac cu el? Se duce contractul. Până revine mai durează 5-6 luni, e accidentat.

Nu are rost să discutăm de asta. Eu vreau fundași centrali de genul lui Ngezana și Dawa, puternici, de 1,90, așa a fost anul trecut. E altceva. Nu are rost să vorbim despre Mihai Popescu”, declara la acel moment patronul campioanei. Președintele Consiliului de Administrație al clubului FCSB, Mihai Stoica, a vorbit recent despre situația lui Mihai Popescu, în cadrul emisiunii MM la FANATIK.

ADVERTISEMENT
1.60 este cota BETANO pentru ”1 solist” în FCSB - Petrolul Ploiești.
Gazzetta dello Sport nu s-a ferit de cuvinte, înainte de un posibil meci...
Fanatik
Gazzetta dello Sport nu s-a ferit de cuvinte, înainte de un posibil meci Italia – România la barajul pentru CM 2026: „E departe!”
La 33 de ani, sextuplul campion de Grand Slam ia o pauză de...
Fanatik
La 33 de ani, sextuplul campion de Grand Slam ia o pauză de la tenis pe termen nedefinit din cauza anxietății: „Un sentiment de groază”
Universitatea Craiova a decis! Cum arată staff-ul complet condus de Filipe Coelho
Fanatik
Universitatea Craiova a decis! Cum arată staff-ul complet condus de Filipe Coelho
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Valentin Ceaușescu, apariție rarisimă la cinematograf. Fiul fostului dictator a ținut să-i fie...
iamsport.ro
Valentin Ceaușescu, apariție rarisimă la cinematograf. Fiul fostului dictator a ținut să-i fie aproape prietenului Ladislau Bölöni într-un moment emoționant
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!