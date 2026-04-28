Gigi Becali a aflat de situația lui Adrian Șut în Emirate și a reacționat: „Îl luăm înapoi!”

Gigi Becali (67 de ani) a făcut în direct lista de transferuri pregătite la FCSB în această vară. Cu această ocazie, finanțatorul clubului roș-albastru a transmis că își dorește să aducă șase noi jucători în vară, punctând și posturile vizate în acest sens. În acest context, omul de afaceri a vorbit inclusiv despre situația în care se află în prezent Adrian Șut (26 de ani) în Emiratele Arabe Unite.

Ce a spus Gigi Becali despre varianta Adrian Șut înapoi la FCSB în vară

Plecat de la campioana en-titre a României la începutul acestui an, , după cum au informat jurnaliștii arabi în cursul zilei de marți. Acest moment ar urma să se consemneze chiar în această vară, iar Becali a părut că nu exclude posibilitatea unei reveniri a internaționalului român la FCSB.

„Cel din sezonul viitor deja se știe că e nevoie, i-am și spui lui Mihai (n.r. Stoica), m-a întrebat ce căutăm și i-am spus că în orice situație ne trebuie fundaș stânga, fundaș dreapta, mijlocaș central, fundaș central, hai să zic că mai e și Lixandru, e posibil, să vedem, poate le prelungim lui Mihai Popescu, Graovac, revine și Siyabonga, și un vârf și o extremă. David Miculescu poate juca stânga-dreapta, Cisotti la fel, ne trebuie o extremă dreapta, în caz că îl mutăm pe Miculescu.

Dublură la Miculescu, dublură la Bîrligea. Șase jucători cred eu minim că vor veni. Spune-mi unul (n.r. Din SuperLiga) , care, pe cine să iau? Cine e Coubiș? Am înțeles că mult mai mulți bani vor pe Tudose. Cel mai important, mijlocaș central, un șesar, neapărat trebuie să luăm. Nu eram disperat, dacă nu îl vedeam pe Joao Paulo, ultimele două meciuri, l-am văzut că e mijlocaș central și are calitate, eram disperat, că nu știam cum să abordez, eram terminat, nu aveam mijlocaș central.

Da, și Șut… Am auzit că pe acolo acum în vară… Îl luăm înapoi, ce să facem? Nu prea s-a acomodat. Dirija bine jocul, dar vreau unul mai rapid, mai agresiv. Îmi place Joao Paulo, vine să primească mingea, nu îi e frică, are atingeri, are tehnică, nu se ascunde de joc”, în direct la

Ce au scris arabii despre plecarea lui Adrian Șut de la Al-Ain

Se pare că mijlocașul defensiv român nu a reușit până acum să se ridice la nivelul așteptărilor în Emirate, astfel încât oficialii clubului ar fi decis să se despartă de el la finalul acestui sezon și să aducă în locul lui un „mijlocaș de clasă mondială”: „(…) Al doilea nume de pe lista neagră e cel al lui Adrian Șut. Conducerea a luat decizia de a-l pune pe liber pentru că mijlocașul român nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor fanilor și staff-ului tehnic. Prin plecarea lui Șut, Al-Ain va aduce un mijlocaș de clasă mondială, care să ridice nivelul echipei”.