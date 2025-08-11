Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Gigi Becali a aflat în direct de ce i se spune „Hulk din Pipera" după pozele de la biserică: „Ia trimite-mi și mie să le văd și eu!"

Gigi Becali a reacționat la FANATIK SUPERLIGA după ce imaginile cu vizita sa pe șantierul bisericii din Voluntari au devenit virale.
11.08.2025 | 19:00
Gigi Becali a aflat in direct de ce i se spune Hulk din Pipera dupa pozele de la biserica Ia trimitemi si mie sa le vad si eu
Gigi Becali a reacționat după ce fanii din mediul online l-au numit „Hulk din Pipera”. FOTO: colaj Fanatik

Gigi Becali i-a surprins pe fani cu apariția sa pe șantierul bisericii din Voluntari, pe care o finanțează. Patronul celor de la FCSB a reacționat la emisiunea FANATIK SUPERLIGA după ce fanii din mediul online l-au poreclit „Hulk din Pipera”.

Gigi Becali a aflat de ce i se spune „Hulk din Pipera”

Gigi Becali s-a deplasat recent la șantierul bisericii din Voluntari, pe care o finanțează, iar patronul celor de la FCSB a avut o apariție surprinzătoare, cu turban pe cap și la bustul gol. Un fan l-a filmat pe latifundiar și a postat imaginile pe TikTok, titlul postării fiind „Gigi Becali Hulk”.

Patronul de la FCSB a aflat despre noua sa poreclă la emisiunea FANATIK SUPERLIGA. „Știți cum vi se spune pe rețelele de socializare? Aveți un supranume. Oamenii au fost mega încântați. Poza aia a devenit virală, cu dumneavoastră cu turban și la bustul gol. Vi se spune ‘Hulk din Pipera’”, a afirmat Horia Ivanovici.

„Unde e poza asta? Să mi-o trimiți ca să o văd, că nu o am”, a fost reacția lui Gigi Becali, care a fost extrem de amuzat după ce a aflat cum l-au numit fanii de pe rețelele de socializare.

„Șucu se ia cu Hulk?”

„Lumea spune că sunteți Hulk, un supererou, așa e și supereroul, e dezbrăcat, e mare, e puternic, are cea mai mare forță din lume”, a continuat Horia Ivanovici, iar Gigi Becali a profitat de context pentru a-l „înțepa” pe patronul Rapidului, Dan Șucu: „Și, el, Șucu, se ia cu Hulk. Bă, te iei cu Hulk?”

Conducătorul Rapidului a lansat un mesaj dur, în exclusivitate pentru FANATIK, după ce LPF a modificat regulamentul pentru ca FCSB să îl poată folosi pe Malcom Edjouma. Acest lucru nu a fost pe placul lui Gigi Becali, care a constestat „alianța” dintre Dan Șucu și patronul Universității Craiova, Mihai Rotaru.

„Cică mi-am făcut un avantaj. Da, am avut avantaj, a intrat Edjouma şi am pierdut meciul (n.r. cu Unirea Slobozia). Pe mine nu mă interesează meciurile lor. Ei (n.r. Rotaru şi Şucu) cam sunt prieteni, mai vorbesc”, a declarat Gigi Becali la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

Gigi Becali A IZBUCNIT IN RAS cand a aflat NOUA PORECLA: HULK DIN PIPERA

