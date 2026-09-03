Sport

Gigi Becali și-a umplut Rolls-Royce-ul de praf! Cum arată bolidul după drumul spre biserica de la Techirghiol

Gigi Becali a mers din nou la biserica pe care o ridică în apropierea Lacului Techirghiol. FANATIK a surprins Rolls-Royce-ul patronului FCSB acoperit de praf.
Bogdan Ciutacu, Daniel Spătaru
03.09.2026 | 19:48
Gigi Becali sia umplut RollsRoyceul de praf Cum arata bolidul dupa drumul spre biserica de la Techirghiol
SPECIAL FANATIK
Gigi Becali, cu Rolls-Royce-ul pe drumurile de pământ de la Techirghiol!
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Gigi Becali a fost prezent din nou la biserica pe care o ridică în apropierea Lacului Techirghiol. Patronul FCSB ajunge la lăcașul de cult cu Rolls-Royce-ul său, un bolid care valorează câteva sute de mii de euro și care s-a prăfuit serios pe drum.

Gigi Becali, cu Rolls-Royce-ul pe drumurile de pământ de la Techirghiol!

Biserica ridicată de Gigi Becali se află în apropierea Lacului Techirghiol, dar, administrativ, terenul este pe raza comunei Tuzla. Lăcașul este amplasat pe malul sudic al lacului, într-o zonă izolată și inclusă în situl protejat Natura 2000. Construcția se află la aproximativ 200 de metri de apă.

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Gigi Becali, cu Rolls-Royce-ul pe drumurile de pământ de la Techirghiol! Foto: FANATIK
Gigi Becali, cu Rolls-Royce-ul pe drumurile de pământ de la Techirghiol! Foto: FANATIK

Accesul nu este unul simplu. Biserica nu se află într-o zonă construită, cu străzi asfaltate și infrastructură obișnuită, ci în mijlocul unui teren. Ultima parte a traseului se face pe un drum îngust și dificil, amenajat prin pământ. În zonă au fost realizate inclusiv noi căi de acces pentru șantier.

Cum arată Rolls-Royce-ul lui Gigi Becali după „aventura” spre biserica de la Techirghiol

Accesul dificil spre biserică se vede și pe mașina lui Gigi Becali. FANATIK a surprins imagini cu Rolls-Royce-ul omului de afaceri acoperit de praf după drumul făcut până la lăcașul de cult. Bolidul de lux al patronului FCSB s-a murdărit serios în timpul deplasării spre șantier.

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Cum arată Rolls-Royce-ul lui Gigi Becali după „aventura” spre biserica de la Techirghiol

Biserica este construită în principal din lemn și poartă hramul „Sfânta Sofia”, numele având legătură și cu bunica lui Gigi Becali. Terenul pe care se află proiectul aparține Theodorei Mincu-Becali, fiica omului de afaceri, iar parcela pe care au fost semnalate lucrările are aproximativ 7.000-7.800 de metri pătrați.

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Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
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