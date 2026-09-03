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Gigi Becali a fost prezent din nou la biserica pe care o ridică în apropierea Lacului Techirghiol. Patronul FCSB ajunge la lăcașul de cult cu Rolls-Royce-ul său, un bolid care valorează câteva sute de mii de euro și care s-a prăfuit serios pe drum.

Gigi Becali, cu Rolls-Royce-ul pe drumurile de pământ de la Techirghiol!

se află în apropierea Lacului Techirghiol, dar, administrativ, terenul este pe raza comunei Tuzla. Lăcașul este amplasat pe malul sudic al lacului, într-o zonă izolată și inclusă în situl protejat Natura 2000. Construcția se află la aproximativ 200 de metri de apă.

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Accesul nu este unul simplu. Bi Ultima parte a traseului se face pe un drum îngust și dificil, amenajat prin pământ. În zonă au fost realizate inclusiv noi căi de acces pentru șantier.

Cum arată Rolls-Royce-ul lui Gigi Becali după „aventura” spre biserica de la Techirghiol

Accesul dificil spre biserică se vede și pe mașina lui Gigi Becali. FANATIK a surprins imagini cu Rolls-Royce-ul omului de afaceri acoperit de praf după drumul făcut până la lăcașul de cult. Bolidul de lux al patronului FCSB s-a murdărit serios în timpul deplasării spre șantier.

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Cum arată Rolls-Royce-ul lui Gigi Becali după „aventura” spre biserica de la Techirghiol

Biserica este construită în principal din lemn și poartă hramul „Sfânta Sofia”, numele având legătură și cu bunica lui Gigi Becali. Terenul pe care se află proiectul aparține Theodorei Mincu-Becali, fiica omului de afaceri, iar parcela pe care au fost semnalate lucrările are aproximativ 7.000-7.800 de metri pătrați.