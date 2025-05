Gigi Becali a ajuns la Arena Națională pentru sărbătoarea de titlu a FCSB-ului! De cine a venit însoțit finanțatorul roș-albaștrilor. Video

este meciul la care echipa antrenată de Elias Charalambous va primi titlul de campioană a României. Formația roș-albastră va avea parte de o susținere pe măsură pe Arena Națională, iar la această dispută a venit și Gigi Becali.

Gigi Becali, promisiune pentru fanii FCSB: „Barcelona nu am adus-o niciodată”

, acolo unde a ajuns și Gigi Becali, patronul echipei. Jucătorii lui Elias Charalambous au apărut îmbrăcați în supereroi, spre deliciul fanilor prezenți.

Având în vedere că , patronul celor de la FCSB a venit însoțit la meci de familia sa, dar și de călugări ce locuiesc în Muntele Athos.

La sosirea la stadion, Gigi Becali le-a făcut o promisiune suporterilor și a transmis că va aduce Barcelona la București. Mai mult decât atât, acesta a declarat că echipa va trece de faza principală de Champions League și va înfrunta PSG, finalista actualei ediții.

„Sunt fericit pentru că au venit frații mei de prin munți să serbeze cu mine pentru că ei sunt puterea mea. Voi bate și Barcelona la anul pe National Arena. (n. r. dacă va domina FCSB campionatul) O să vedem, e greu ca cineva să ne mai poată face față acum, pentru că eu întăresc echipa.

Eu când am intrat în fotbal am spus Real Madrid, de atunci am adus toate echipele. La anul eu vă promit, Barcelona nu am adus-o niciodată. La anul vom aduce Barcelona, dar în grupe și după mergem mai departe și cădem cu PSG”, a declarat Gigi Becali.

Cum arată echipele de start la FCSB – Universitatea Craiova

FCSB: Târnovanu – V. Crețu, Alhassan, M. Popescu, Radunovic – Chiricheș, Șut – Cisotti, Fl. Tănase, Oct. Popescu – Bîrligea. Rezerve: Zima – Miculescu, Kiki, Ștefănescu, Lixandru, Edjouma, Toma, Cercel, Băluță, Olaru, Gele, Al. Stoian. Antrenor: Elias Charalambous.

Universitatea Craiova: Lung – Mogoș, Maldonado, Zajkov, Bancu – Mekvabishvili, Screciu – Mora, Mitriță, Baiaram – Safira. Rezerve: L. Popescu, R. Stoian – Iago, Ndong, Căpățînă, Oshima, Houri, Lăpădătescu, Barbu, Bană, Luță, Lukic. Antrenor: Mirel Rădoi.

