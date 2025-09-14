Gigi Becali a ajuns la capătul puterii și a găsit o singură soluție la FCSB: „La iarnă neapărat”

Meciul a adus din nou furtuna în tabăra campioanei României. Gigi Becali, a intrat în direct și a anunțat soluția pe care a găsit-o pentru redresarea echipei.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali nu mai rezistă. Soluția găsită pentru FCSB după 1-1 cu Csikszereda

FCSB pare blocată într-o pasă proastă în campionat, uitând gustul victoriei. Campioana en-titre bifa ultima victorie în luna iulie, în deplasarea cu Petrolul, după care a înregistrat doar înfrângeri și remize.

Gigi Becali și-a ieșit din fire după remiza cu nou-promovata Csikszereda, după ce echipa sa a condus cu 1-0 și s-a văzut egalată în ultimele 10 minute. Latifundiarul din Pipera a dezvăluit că va aduce obligatoriu un nou fundaș central în fereastra de transferuri din iarnă.

ADVERTISEMENT

„Nu mai știi cu cine să joci!”

„Eu nu mai pot să fac nimic, în iarnă neapărat un fundaș central, deși Baba mi-a plăcut extraordinar de mult azi. Nu mai știu ce pot să fac, nici Lixandru nu a fost bine azi, nu mai știi cu cine să joci.

De ce a intrat Malcom? Că Charalambous și MM au zis să țin cont că e foarte bine. A dat golul ăla, dar după aia joacă, mă, fotbal. Dacă intrăm în play-off, ne batem la campionat, dar nu cred că intrăm în play-off, că nu joacă echipa bine.

ADVERTISEMENT

Bîrligea, nu pot să zic, că s-a bătut, dar nu putem să stăm numai în Olaru sau David Miculescu sau Cisotti. O să vedem, că mai e și Politic, de-aia l-am luat!”,a spus Gigi Becali la