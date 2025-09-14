Sport

Gigi Becali a ajuns la capătul puterii și a găsit o singură soluție la FCSB: „La iarnă neapărat”

Gigi Becali a luat foc după Csikszereda - FCSB 1-1. Soluția găsită de patronul bucureștenilor pentru a scoate echipa din impas.
Mihai Dragomir
14.09.2025 | 23:33
Gigi Becali a ajuns la capatul puterii si a gasit o singura solutie la FCSB La iarna neaparat
ULTIMA ORĂ
Soluția de urgență impusă de Gigi Becali la FCSB. Sursa Foto: Sport Pictures.

Meciul Csikszereda – FCSB 1-1 din etapa a 9-a a adus din nou furtuna în tabăra campioanei României. Gigi Becali, cel care a spus că și-a luat adio de la play-off, a intrat în direct și a anunțat soluția pe care a găsit-o pentru redresarea echipei.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali nu mai rezistă. Soluția găsită pentru FCSB după 1-1 cu Csikszereda

FCSB pare blocată într-o pasă proastă în campionat, uitând gustul victoriei. Campioana en-titre bifa ultima victorie în luna iulie, în deplasarea cu Petrolul, după care a înregistrat doar înfrângeri și remize.

Gigi Becali și-a ieșit din fire după remiza cu nou-promovata Csikszereda, după ce echipa sa a condus cu 1-0 și s-a văzut egalată în ultimele 10 minute. Latifundiarul din Pipera a dezvăluit că va aduce obligatoriu un nou fundaș central în fereastra de transferuri din iarnă.

ADVERTISEMENT

„Nu mai știi cu cine să joci!”

„Eu nu mai pot să fac nimic, în iarnă neapărat un fundaș central, deși Baba mi-a plăcut extraordinar de mult azi. Nu mai știu ce pot să fac, nici Lixandru nu a fost bine azi, nu mai știi cu cine să joci.

De ce a intrat Malcom? Că Charalambous și MM au zis să țin cont că e foarte bine. A dat golul ăla, dar după aia joacă, mă, fotbal. Dacă intrăm în play-off, ne batem la campionat, dar nu cred că intrăm în play-off, că nu joacă echipa bine.

ADVERTISEMENT
Avertismentul lui Traian Băsescu: „Pe 28 Septembrie, seara, Putin şi ai lui pot...
Digi24.ro
Avertismentul lui Traian Băsescu: „Pe 28 Septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României!”

Bîrligea, nu pot să zic, că s-a bătut, dar nu putem să stăm numai în Olaru sau David Miculescu sau Cisotti. O să vedem, că mai e și Politic, de-aia l-am luat!”,a spus Gigi Becali la TV Digi Sport.

ADVERTISEMENT
I-au găsit înlocuitor lui Cristi Chivu la Inter, a doua zi după înfrângerea...
Digisport.ro
I-au găsit înlocuitor lui Cristi Chivu la Inter, a doua zi după înfrângerea cu Juventus
2,02 este cota oferită de BETANO pentru pronosticul „2” în meciul FC Botoșani - FCSB
Cum a reacționat fiul lui Adrian Mutu când l-a întâlnit pe Cristiano Ronaldo....
Fanatik
Cum a reacționat fiul lui Adrian Mutu când l-a întâlnit pe Cristiano Ronaldo. „Briliantul” a povestit tot. „Îmi venea să intru în pământ și să mă fac mic”
SuperLiga, etapa 9. Csikszereda – FCSB 1-1. Campioana României, doar o remiză la...
Fanatik
SuperLiga, etapa 9. Csikszereda – FCSB 1-1. Campioana României, doar o remiză la Miercurea Ciuc!
Ghinion incredibil! Cel mai bun pasator din Superliga și-a rupt ligamentele și ratează...
Fanatik
Ghinion incredibil! Cel mai bun pasator din Superliga și-a rupt ligamentele și ratează restul sezonului!
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Mihai Rotaru își freacă mâinile de bucurie: 4.500.000 de euro dintr-un foc!
iamsport.ro
Mihai Rotaru își freacă mâinile de bucurie: 4.500.000 de euro dintr-un foc!
Un doctor a întreținut relații intime cu o asistentă la mijlocul unei intervenții...
Antena3 CNN
Un doctor a întreținut relații intime cu o asistentă la mijlocul unei intervenții chirurgicale, în timp ce pacientul era sedat
Românul de 2.800.000€ s-a întors! Urmează încă o veste importantă
Digisport.ro
Românul de 2.800.000€ s-a întors! Urmează încă o veste importantă
Vasile Dîncu, fost ministru al Apărării: SAFE nu înseamnă cadouri de la Bruxelles,...
Libertatea.ro
Vasile Dîncu, fost ministru al Apărării: SAFE nu înseamnă cadouri de la Bruxelles, ci împrumuturi. Adio contractelor pe termen lung cu SUA
Ministerul Energiei pregătește schimbarea legii pentru a amâna închiderea termocentralelor pe cărbune ale...
Clever Media
Ministerul Energiei pregătește schimbarea legii pentru a amâna închiderea termocentralelor pe cărbune ale României și a exploatărilor miniere ce le alimentează
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!