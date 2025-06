Gigi Becali a ajuns la capătul răbdării cu Tavi Popescu: „O să fie o problemă pentru el”. Singurul motiv pentru care încă este în echipă

Gigi Becali, patronul FCSB, nu mai este atât de convins de potențialul lui Octavian Popescu. Fotbalistul ce se anunța o adevărată lovitură pentru FCSB nu mai este eligibil pentru regula U21 și ar putea pierde echipa în orice moment.

Gigi Becali, ultima șansă pentru Octavian Popescu

Octavian Popescu a fost accidentat o bună parte din sezonul trecut. Extrema stângă a campioanei României a revenit la jumătatea play-off-ului și a avut evoluții oscilante. Deși a înscris o „dublă” în poarta rivalilor de la Dinamo, Gigi Becali nu este convins că tânărul fotbalist mai poate deveni ceea ce era atunci când avea doar 18 ani.

ADVERTISEMENT

Patronul „roș-albaștrilor” se află la capătul răbdării în ceea ce-l privește pe atacantul în vârstă de 22 de ani, însă

„(n.r. Mai aveți încredere în el?) Nu că nu am încredere, dacă iau jucător pe postul lui, iau ca un fel de concurență, poate îl motivează. Eu aș prefera ca George Popescu să fie cel de la 18 ani, care rezolva meciuri, fără de care aveam probleme. Dacă nu va fi ăla, o să fie o problemă pentru el.

ADVERTISEMENT

Văd că la 18 ani era mult mai bun decât acum. Nu e în regulă, e problema lui. Eu nu stau cu el, nu știu ce se întâmplă. L-am întrebat pe Mihai Stoica și mi-a zis că George Popescu are încredere, că e foarte talentat. Are încredere că va fi super-bun anul ăsta, așa îmi spune Mihai. Dacă el are încredere, atunci eu mizez pe încrederea lui Mihai, în ceea ce spune el. Am încredere în ce spune Meme”, a spus Gigi Becali pentru

Dennis Politic, concurența perfectă pentru Octavian Popescu

Gigi Becali este convins că transferul lui Dennis Politic la FCSB l-ar putea „resuscita” și pe Octavian Popescu. Patronul „roș-albaștrilor” este sigur că „perla” sa are nevoie de concurență pe post.

ADVERTISEMENT

deși jucătorul ar fi dornic să se alăture campioanei României, atât din motive financiare, cât și datorită participării în cupele europene. Cel mai mare impediment pentru a se perfecta acest transfer este modul în care conducerea clubului din „Ștefan cel Mare” trebuie să „împacheteze” vânzarea căpitanului echipei la eterna rivală, FCSB.