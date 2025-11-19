Gigi Becali a ales adversara pe care România o scoate la baraj: „Mircea Lucescu e un om norocos”

ADVERTISEMENT

România a încheiat pe locul trei în grupa H din preliminarii. Totuși, „tricolorii” vor participa la barajul de calificare la Campionatul Mondial, acest lucru datorându-se campaniei reușite din Liga Națiunilor. Gigi Becali a abordat subiectul și a transmis pe care dintre adversare o poate învinge naționala pregătită de Mircea Lucescu.

Gigi Becali a ales adversara pe care România o poate scoate la baraj

Gigi Becali a mărturisit că și-ar dori ca România să o întâlnească pe Ucraina la barajul pentru Campionatul Mondial. Patronul FCSB a amintit de partida perfectă realizată de „tricolori” la Campionatul European de anul trecut.

„Eu vreau cu Ucraina. I-am mai bătut. O echipă pe care ai bătut-o cu 3-0, ai încredere că o bați cu 1-0. Ei tot la fel, vor revanșa, dar așa gândesc eu.

Dacă e să ne calificăm și vrea Dumnezeu, că nu mai sunt 8 meciuri, poți să joci cu Danemarca, Italia. O bați și te-ai calificat, celălalt meci nu mai contează”, a declarat Gigi Becali, conform .

Ce spune Gigi Becali despre parcursul lui Mircea Lucescu

În continuare, Gigi Becali a transmis că Mircea Lucescu este un om norocos și astfel că poate duce naționala la turneul final. Patronul FCSB mizează și pe ajutorul lui Dumnezeu.

„Așa e simțul meu. Lucescu a fost contestat de multă lume, oare chiar așa la bătrânețe nu-i mai dă Dumnezeu un noroc să se califice? A fost un om norocos în tot ce a făcut.

Poate că el va califica echipa, e un meci. A avut noroc în viață. În momentul în care ai nepoți, strănepoți. Când ajungi să trăiești și să ai strănepoți, acesta e cel mai mare noroc al vieții”, a conchis Gigi Becali.

Ce adversare poate întâlni România la barajul pentru Mondial

. Ultimele bilete pentru turneul final se vor da în martie, în intervalul 26-31, când vor fi meciuri de semifinală și finală.

„Tricolorii” pregătiți de Mircea Lucescu se află în urna a 4-a valorică, . Oficialii FRF sunt prezenți deja la Zurich, la sediul FIFA, acolo unde vor avea loc tragerile la sorți.