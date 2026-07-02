Gigi Becali a ales jucătorul surpriză U21 la FCSB: „Chiar dacă nu ar fi regula, ar fi jucat oricum!”

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FCSB a avut parte de un sezon mult sub așteptări, roș-albaștrii ratând în premieră calificarea în play-off. Cum noua stagiune bate la ușă, roș-albaștrii își doresc un lot competitiv, pentru a nu mai trece prin emoții similare. În acest context, Gigi Becali și-a făcut strategia inclusiv pentru postul U21.

Gigi Becali a ales jucătorul surpriză U21 la FCSB

Calificarea în cupele europene a salvat sezonul precedent din SuperLigă, însă ambițiile au crescut. Dacă în stagiunea anterioară au fost folosiți pe postul U21 fie Mihai Toma, fie Alexandru Stoian, iar pe final Matei Popa, acum FCSB pare să fi decis definitiv cine va juca. Mai exact, este vorba despre Ricardo Pădurariu, jucător revenit la roș-albaștri după un împrumut la Corvinul Hunedoara.

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Gigi Becali a transmis că a primit referințe foarte bune despre tânărul fundaș lateral și că acesta ar fi jucat chiar dacă nu ar fi existat regula sub 21 de ani. Dacă în SuperLigă există această obligație, FCSB va putea juca în cupele europene, implicit în UEFA Conference League, cu cel mai bun prim 11.

„O să joace fundașul stânga. Tot ce spun ei este că o să poată juca (n.r. Ricardo Pădurariu – 19 ani). Îl avem și pe Toma. Îl mai avem și pe Stoian, care a mai crescut, îl mai avem și pe David Popa. Pe Cercel le-am dat eu ok-ul să-l dea la Farul. Da, nu știu. Stăm bine, pentru că fundașul stânga e jucător valoros. Chiar dacă nu era regula, ei spun că ar fi jucat oricum. O să vedem”, a declarat Gigi Becali, potrivit .

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Cine este Ricardo Pădurariu

Ricardo Pădurariu (19 ani) este un produs al Academiei FCSB. În ultimele două sezoane a fost împrumutat, pe rând, la CSM Reșița și Corvinul. La formația condusă de Florin Maxim a avut parte de evoluții constant bune, astfel că a contribuit decisiv la promovarea în SuperLiga. La nivel internațional, fundașul a adunat prezențe pentru loturile U15, U16, U17, U18 și U19.

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Ricardo Pădurariu, recunoscător lui MM Stoica și Gigi Becali

La scurt timp după ce a fost anunțată revenirea la FCSB, . Fundașul lateral a avut cuvinte de mulțumire la . Președintele Consiliului de Administrație a urmărit atent ascensiunea lui Pădurariu, în condițiile în care asista la meciurile de juniori.

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„Am citit declarațiile lui Gigi Becali de la FANATIK și îi mulțumesc. Cred că este al treilea cantonament de vară în care o să merg cu echipa mare. Am mai fost la 15 și la 16 ani, deci cunosc jucătorii, nu pot să spun că e ceva foarte nou. Îi știu pe băieți, Ngezana, Dawa, Miculescu, Tavi, toți m-au primit foarte bine. Adică n-o să am emoții în cantonament și nu o să îmi fie greu.

Mihai Stoica mă apreciază și i-a plăcut de mine de când eram la juniori. M-a urmărit, venea la meciuri să mă vadă. Îmi dădea câte un mesaj și îmi spunea că vine să mă vadă să mă ambiționeze să joc bine. Am văzut ce a spus de mine, îi mulțumesc și mă motivează și mai mult să cresc. Oriunde mă bagă și oricât voi juca voi încerca să dau totul”, a declarat Ricardo Pădurariu pentru FANATIK.

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