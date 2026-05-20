Gigi Becali a ales ziua cea mare! Când va fi sfințită biserica de 20 de milioane de euro din Pipera

FANATIK a aflat data la care va fi sfințită biserica ridicată de Gigi Becali în Pipera. Patronul FCSB a investit aproape 20 de milioane de euro în lăcașul de cult construit.
Alex Bodnariu
20.05.2026 | 07:30
Gigi Becali își vede visul împlinit după aproape 20 de ani! Data oficială a sfințirii bisericii din Pipera
Gigi Becali este cu un pas mai aproape de momentul pe care l-a visat de ani de zile. Lăcașul de cult pe care patronul FCSB l-a ridicat în Pipera, cu o investiție totală care se apropie de 20 de milioane de euro, urmează să fie sfințit în curând. Becali a obținut deja aprobarea pentru sfințire, iar FANATIK a aflat data evenimentului.

Gigi Becali a promis în 2008 că, dacă echipa sa va trece de Galatasaray, va ridica un lăcaș de cult. A durat aproape două decenii până când promisiunea a căpătat formă. Construcția a demarat în 2020, pe un teren din rondul de la intrarea în Pipera-Voluntari, pe care Becali a refuzat să îl vândă pentru șase milioane de euro.

Realizată în stilul bisericilor rusești, construcția nu seamănă cu nimic din ce există în România și nu are nicio coloană în interior. Are 11 metri înălțime la corpul principal, 40 de metri cu tot cu cruce, 35 de metri lungime și 20 de metri lățime, cu un subsol de 3,6 metri. Capacitatea interioară este de aproximativ 1.000 de credincioși.

Gigi Becali pregătește marele eveniment din Pipera! Totul despre ziua sfințirii bisericii

FANATIK a aflat în exclusivitate că biserica pe care patronul FCSB a ridicat-o în Pipera va fi sfințită pe 14 iunie, iar din ziua următoare lăcașul va fi deschis credincioșilor, cu slujbe în fiecare dimineață și seară.

„Catedrala Mântuirii Neamului este cea mai mare din lume, dar eu, la a mea, mă refer la frumusețea picturii. Nu se compară biserica mea cu Catedrala, aia este de zece ori mai mare. Eu mă refer că, la pictură, nu o să fie niciuna mai frumoasă decât a mea, în interior”, declara Gigi Becali pentru FANATIK.

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
