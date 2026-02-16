Gigi Becali a analizat jucătorii de la FCSB după eșecul cu U Craiova. Ce a spus despre Olaru, Bîrligea și Joao Paulo

La finalul meciului Universitatea Craiova – FCSB 1-0, Gigi Becali a intrat în direct și a făcut o scurtă analiză a jocului prestat de fiecare dintre fotbaliștii importanți ai campioanei României.
Patronul echipei roș-albastre a început prin a spune că Juri Cisotti nu s-a ridicat și duminică seară în Bănie la nivelul așteptărilor existente de la el. De asemenea, omul de afaceri a punctat că nici intrarea lui Octavian Popescu nu a generat efectul scontat. În plus, Becali s-a referit și la evoluția lui David Miculescu, tot una destul de ștearsă în viziunea sa.
„Nu m-a dezamăgit (n.r. înfrângerea), nu am ce să spun. Bine, Cisotti nu a mers, l-am băgat pe Tavi Popescu, nici ăla, David Miculescu nici el. Dar au fost ei foarte puternici. Nu am ce să zic (n.r. despre arbitraj). Așa este, am fost vreodată nedrept? Am fost drept, eu spun dreptatea”, a spus Gigi Becali în primă fază, în direct la Digi Sport.
Ulterior, cu ocazia unei intervenții telefonice la Prima Sport, finanțatorul de la FCSB a mai apreciat și că nici Radunovic, Olaru sau Crețu nu au fost chiar la cel mai bun nivel al lor. Pe de altă parte, Gigi Becali l-a lăudat pe Daniel Bîrligea, cu un amendament însă, și a concluzionat că în acest meci de la Craiova s-a simțit din plin absența lui Florin Tănase.
„Cistotti nu a fost în formă astăzi. Nu știu de accidentare. Nu avea ce să facă, îl avea pe Mora acolo. Când primea, îi dădea ăla un umăr acolo. Nici Risto nu a fost… îl încărca tot timpul. Nici Olaru, nici Crețu… nu au fost în formă.
Bîrligea a făcut meci bun. Trebuia să dea gol cu capul și scoteam un punct mare de tot. Olaru este motorul, asta a fost și azi. Dar nu e creierul, calculatorul. Ăla e Tănase. Noi nu avem calculator”.
Nu în ultimul rând, în ceea ce îl privește pe Joao Paulo, Gigi Becali nu s-a arătat chiar foarte încântat de faptul că, în viziunea sa, el a pasat foarte mult în spate în această partidă.