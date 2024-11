Gigi Becali a analizat lupta la titlu: de ce nu ia în calcul Rapidul! „Vreau Petrolul în play-off! Eu nu aduc bani de acasă”

Campioana en-titre din Superligă, FCSB, s-a impus pe terenul celor de la Univeristatea Cluj duminică seară, cu scorul de 2-1. și urmează să dispute restanța cu FC Botoșani. Patronul campioanei, Gigi Becali, și-a ales deja contracandidatele din play-off.

Gigi Becali a analizat lupta la titlu: de ce nu ia în calcul Rapidul! „Vreau Petrolul în play-off!”

În direct în cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, patronul FCSB a făcut o analiză cu privire la echipele care vor ajunge în play-off și se vor putea bate ulterior la titlu. Dintre preferatele finanțatorului, Petrolul a reprezentat marea supriză, iar Rapidul a fost exclusă din această ecuație.

“E posibil. Sau poate să fie și Petrolul… Mie mi-ar plăcea Petrolul că e echipă de tradiție, cu nume… Eu zic că și Petrolul ar merita.

Cam așa cred și eu… (n.r. – referitor la faptul că FCSB s-ar putea bate la titlu cu CFR Cluj) pentru că acuma e puțină degringoladă, dar e o echipă puternică, are forță. Craiova e cu jucători valoroși, deci așa văd eu lupta la titlu…

De ce nu spun Rapid? Pentru că eu iau ce spun oamenii… dacă ei spun că nu se bat la titlu, pentru ce să-i bag în calcul?

O să vedem ce-o să fie, numai atâta spun, Craiova are jucători valoroși și CFR-ul are jucători puternici. Așa ne batem noi. Cu alte cuvinte, ca să-i eliminăm pe amândoi trebuie să fim și valoroși și puternici”, a declarat Gigi Becali.

Patronul FCSB mizează pe propriii jucători în lupta la titlu: “Mai are cineva jucători ca ai noștri?”

Gigi Becali are încredere în proprii fotbaliști și i-a comparat pe unii dintre ei cu cei ai celorlalte contracandidate la titlu. Latifundiarul din Pipera, , este de părere că are asigurate toate compartimentele din teren cu jucători bine pregătiți.

“Uită-te să vezi, ia echipa de fund, 4 fundași… ia dacă are cineva doi fundași centrali ca noi… Are CFR, Craiova sau Rapid fundași centrali ca noi? Dacă iei Dawa cu Ngezana sau Popescu are cineva?

Are cineva un fundaș stânga să zicem Bancu, dar eu zic că Radunovic s-ar putea să fie puțin mai bun decât Bancu. După care la mijloc, ia mijlocul terenului, echipa națională: Șut, Tănase, Olaru, nu-i mai spun pe alții… Baba nu mai spun.

Pe urmă ia atacul: George Popescu (n.r. – Octavian Popescu), Bîrligea, David Miculescu… are cineva? Să zicem că are Craiova pe Mitriță care… la atacant așa nu vreau să-l compar cu alții că nu vreau să-i supăr pe jucătorii mei, dar toată lumea știe de Mitriță…

Și atunci dacă la toate compartimentele suntem mai puternici decât ei… așa e normal, nu?“, a mai spus patronul roș-albaștrilor, în direct la emisiunea moderată de Cristi Coste.

