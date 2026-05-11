Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Gigi Becali a analizat sigla lui Dinamo: “Au unit vârcolacul cu capul de lup! Să pună un animal domestic! Nu oaie, că aia pun eu”

Noua siglă a lui Dinamo, analizată de Gigi Becali. Patronul FCSB-ului a spus ce înseamnă, de fapt, noua emblemă a rivalei din „Ștefan cel Mare”. Ce a prezis despre viitorul echipei.
Mihai Dragomir
11.05.2026 | 16:30
Gigi Becali a analizat sigla lui Dinamo Au unit varcolacul cu capul de lup Sa puna un animal domestic Nu oaie ca aia pun eu
EXCLUSIV FANATIK
Gigi Becali, ironic cu noua siglă a lui Dinamo Foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Dinamo va avea de la 1 iulie 2026 o nouă siglă. „Câinii” trec printr-un amplu proces de modernizare, iar emblema clubului se va supune și ea trendului. Lumea fotbalului românesc a reacționat după ce a văzut prezentarea siglei cu care echipa din „Ștefan cel Mare” se va prezenta din noul sezon. Ce a spus Gigi Becali și cum a interpretat în direct.

Gigi Becali, analiză fabuloasă în direct asupra siglei lui Dinamo

Haos la Dinamo după ce Andrei Nicolescu a prezentat noua siglă a clubului. Reacțiile vehemente ale fanilor echipei au curs pe rețelele de socializare, iar aceștia s-au manifestat și la meciul cu FC Argeș, înjurându-l copios pe președintele echipei chiar de ziua acestuia. Chestionat despre noua siglă a rivalei sale, Gigi Becali a interpretat în direct la FANATIK SUPERLIGA însemnătatea reală a emblemei, pe care o vede drept un vârcolac purtător de ghinion. „Noua siglă, ei au făcut din două capete unul singur. Au făcut o combinație mai urâtă. Adică bine, eu o spun din punct de vedere al semanticii. Ei au câini. Ce înseamnă câinii-lupi? Ghinion! Dacă erau lei, vulturi, erau altceva.

ADVERTISEMENT

Lupul răpește. Lupii înseamnă puteri demonice. Sunt vicleni, rup și risipesc. Au scos un cap și au băgat un vârcolac. Au unit vârcolacul cu capul de lup, mai rău! E mai periculos, din punct de vedere semantic. Nu spun ca să o atac pe Dinamo. Nu vreau să mă mai cert cu nimeni, doar îmi spun părerea. Nu o să schimbe niciodată, dar nu vor avea noroc așa. Pune un porumbel, pune vultur… Oaie nu, că aia îmi pun eu. Eu pun berbec, cu coarne. Pui animal domestic, dacă vrei. Dacă tu te asociezi cu un lup, lupul poate să fie ceva benefic? Adică simbolizează lupul putere sau sau loialitate? sau adevăr? sau lumină? sau dreptate? sau responsabilitate!?. Lupul e viclenie, minciună, fricos. El, dacă e singur, fuge!”, a spus patronul FCSB-ului în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Cristi Borcea a făcut iureș când a văzut noua siglă a lui Dinamo

Suporterii lui Dinamo au început un adevărat protest împotriva siglei noi. Marele Cornel Dinu a criticat în termeni duri schimbarea emblemei, iar la toate aceste reacții s-a adăugat și cea a fostului patron al echipei din „Ștefan cel Mare”, Cristi Borcea. Fostul „spartan” a dat de pământ cu decizia luată de Andrei Nicolescu.

ADVERTISEMENT
PNL somează PSD să pună capăt crizei politice. Reacția lui Sorin Grindeanu
Digi24.ro
PNL somează PSD să pună capăt crizei politice. Reacția lui Sorin Grindeanu

„Ce să mai discut? După părerea mea, este o replică Playboy în România. Nu ați văzut? Ești nebun? Asta e stemă de Dinamo? Am făcut și noi greșeli, dar noi, când am schimbat sigla, ne-am consultat cu galeria. Am făcut sigla împreună. Nu poți. Suporterii vor purta milioane de tricouri. Lucescu, Nunweiller se răsucesc în mormânt!”, a declarat Cristi Borcea la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"Nu venea acasă nici cu 50 de lei". Adelina a spus ce făcea, de fapt, Cristi Chivu cu banii câștigați
  • 2004 a fost anul în care Dinamo a introdus actuala siglă
  • 8 trofee au fost câștigate de Dinamo cu actuala siglă pe piept
Cine sunt cei trei antrenori de pe lista lui Neluțu Varga pentru a-l...
Fanatik
Cine sunt cei trei antrenori de pe lista lui Neluțu Varga pentru a-l înlocui pe Daniel Pancu la CFR Cluj
„Pușcaș e noul bombardier!”. Șeful lui Dinamo, laude pentru atacant după primul gol...
Fanatik
„Pușcaș e noul bombardier!”. Șeful lui Dinamo, laude pentru atacant după primul gol marcat
Mihai Pintilii, la un pas de revenirea la FCSB! Cine stă pe bancă...
Fanatik
Mihai Pintilii, la un pas de revenirea la FCSB! Cine stă pe bancă la barajul cu FC Botoșani
Tags:
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
A anunțat numele noului antrenor al Rapidului: '400% e făcut!'
iamsport.ro
A anunțat numele noului antrenor al Rapidului: '400% e făcut!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!