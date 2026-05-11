Gigi Becali a analizat sigla lui Dinamo: “Au unit vârcolacul cu capul de lup! Să pună un animal domestic! Nu oaie, că aia pun eu”

ADVERTISEMENT

Dinamo va avea de la 1 iulie 2026 o nouă siglă. „Câinii” trec printr-un amplu proces de modernizare, iar emblema clubului se va supune și ea trendului. Lumea fotbalului românesc a reacționat după ce a văzut prezentarea siglei cu care echipa din „Ștefan cel Mare” se va prezenta din noul sezon. Ce a spus Gigi Becali și cum a interpretat în direct.

Gigi Becali, analiză fabuloasă în direct asupra siglei lui Dinamo

Haos la Dinamo după ce Andrei Nicolescu a prezentat noua siglă a clubului. Reacțiile vehemente ale fanilor echipei au curs pe rețelele de socializare, iar aceștia Chestionat despre noua siglă a rivalei sale, Gigi Becali a interpretat în direct la FANATIK SUPERLIGA însemnătatea reală a emblemei, pe care o vede drept un vârcolac purtător de ghinion. „Noua siglă, ei au făcut din două capete unul singur. Au făcut o combinație mai urâtă. Adică bine, eu o spun din punct de vedere al semanticii. Ei au câini. Ce înseamnă câinii-lupi? Ghinion! Dacă erau lei, vulturi, erau altceva.

ADVERTISEMENT

Lupul răpește. Lupii înseamnă puteri demonice. Sunt vicleni, rup și risipesc. Au scos un cap și au băgat un vârcolac. Au unit vârcolacul cu capul de lup, mai rău! E mai periculos, din punct de vedere semantic. Nu spun ca să o atac pe Dinamo. Nu vreau să mă mai cert cu nimeni, doar îmi spun părerea. Nu o să schimbe niciodată, dar nu vor avea noroc așa. Pune un porumbel, pune vultur… Oaie nu, că aia îmi pun eu. Eu pun berbec, cu coarne. Pui animal domestic, dacă vrei. Dacă tu te asociezi cu un lup, lupul poate să fie ceva benefic? Adică simbolizează lupul putere sau sau loialitate? sau adevăr? sau lumină? sau dreptate? sau responsabilitate!?. Lupul e viclenie, minciună, fricos. El, dacă e singur, fuge!”, a spus patronul FCSB-ului în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Cristi Borcea a făcut iureș când a văzut noua siglă a lui Dinamo

Marele Cornel Dinu a criticat în termeni duri schimbarea emblemei, iar la toate aceste reacții s-a adăugat și cea a fostului patron al echipei din „Ștefan cel Mare”, Cristi Borcea. Fostul „spartan” a dat de pământ cu decizia luată de Andrei Nicolescu.

ADVERTISEMENT

„Ce să mai discut? După părerea mea, este o replică Playboy în România. Nu ați văzut? Ești nebun? Asta e stemă de Dinamo? Am făcut și noi greșeli, dar noi, când am schimbat sigla, ne-am consultat cu galeria. Am făcut sigla împreună. Nu poți. Suporterii vor purta milioane de tricouri. Lucescu, Nunweiller se răsucesc în mormânt!”, a declarat Cristi Borcea la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT