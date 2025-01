FCSB a început cu dreptul seria amicalelor din Antalya. Campioana României , însă cu prețul accidentării lui Darius Olaru. Gigi Becali a intervenit în direct la TV și . Totodată, omul de afaceri a dezvăluit numele jucătorilor care vor pleca în iarnă de la FCSB.

Gigi Becali a anunțat 3 plecări de la FCSB, după 2-1 cu Hamburg în amical: „Le-am spus să-și caute echipă”

Daniel Popa, Ionuț Panțîru și William Baeten, exact jucătorii care au rămas în tribune la meciul amical FCSB – Hamburg 2-1 din Antalya, vor pleca în această iarnă din tabăra campioanei României. Anunțul a fost făcut chiar de Gigi Becali.

De altfel, Valeriu Iftime a declarat în exclusivitate pentru FANATIK că . De asemenea, Daniel Popa ar putea ajunge în mercato actual în lotul formației lui Leo Grozavu.

„Sunt trei fotbaliști cărora le-am spus să-și caută echipă: Popa, Panțîru și Pantea. Pe Zima, Kiki și Cisotti a trebuit să-i punem pe listă și a trebuit să scoatem trei

Eu i-am spus lui Iftime că e dezonorant să fie mereu la retrogradare. Eu sunt prieten cu el. I-am spus să cheltuie 3-4 milioane de euro să aducă jucători”, a declarat Gigi Becali, la .

Gigi Becali nu a fost impresionat de Cisotti: „A fost cam șters”

Juri Cisotti a debutat în tricoul FCSB la meciul amical cu Hamburg din Antalya. Mai mult decât atât, fotbalistul italian a fost căpitanul roș-albaștrilor în meciul în care Darius Olaru a suferit o accidentare groaznică.

„Ei mi-au spus că a fost cam șters. O să vedem, ei toți când vin la noi, chiar și Bîrligea, spun că e ceva nou. Nu mă refer că suntem mari specialiști în pregătire fizică, dar e altceva față de ce făceau acolo”, a mai spus Gigi Becali.

Patronul FCSB a oferit detalii despre accidentarea suferită de Darius Olaru. „Slavă Domnului, nu are nimic grav. Nu are ligamente, fracturi, sunt lucruri pentru care stă vreo 4-5 săptămâni.

Nu are ruptură, nimic. I-au făcut RMN. Doctorul a spus că 4-5 săptămâni, nu are nimic, slavă Domnului. O să fie cu Rapid sigur. Are problemă la umăr, de ce să nu se antreneze deloc?”, a mărturisit Gigi Becali.