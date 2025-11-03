Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Gigi Becali a anunțat că plătește 6 milioane de euro pentru 4 transferuri la FCSB: unul este un român din străinătate! Exclusiv

Gigi Becali a oferit noi detalii referitoare la campania de transferuri de la FCSB din această iarnă! Care este marea lovitură pregătită
Gabriel-Alexandru Ioniță
03.11.2025 | 12:16
Gigi Becali a anuntat ca plateste 6 milioane de euro pentru 4 transferuri la FCSB unul este un roman din strainatate Exclusiv
Ce transfer a anunțat Gigi Becali la FCSB. Foto: colaj Fanatik
În direct la FANATIK SUPERLIGA, patronul campioanei României a fost întrebat de realizatorul Horia Ivanovici în legătură cu această chestiune, iar în primă fază nu a dorit să intre prea mult în amănunte.

Gigi Becali vrea să facă un transfer de marcă la FCSB în această iarnă: investiții colosale anunțate în direct

Ulterior însă, a punctat totuși faptul că urmează în principiu ca în următoarea fereastră de mercato să fie aduși patru jucători noi la FCSB, iar suma totală cheltuită în acest sens să se situeze în jurul valorii de 5, poate chiar 6 milioane de euro.

În plus, Gigi Becali a transmis că își dorește să aducă un anume mijlocaș român care evoluează în prezent în străinătate, fără a spune însă mai multe despre acest lucru.

„Nu mai vreau să le zic, se ocupă MM, el e priceput în asta. Nici nu îi știi, nu îi cunoști. 4-5 jucători. Sunt de afară. Din SuperLigă sunt cu ochii pe ceva, dar vorbesc la iarnă, nu acum. Nu discutăm acum, nu se discută acum.

Lasă-l pe Louis Munteanu, să fie sănătos, nu ai văzut că vor 18 milioane? Nu discutăm de Louis Munteanu acum, Horia. Nu are rost. A fost când a fost, hai să așteptăm să vină iarna, transferurile, și vedem.

Este unul de afară pe care îl știți, de aia nu vreau să zic. Român. Nu mai vorbesc. MM lucrează la treaba asta, fundaș central, fundaș stânga, doi mijlocași vreau. De atacanți nici nu am pus problema, că atacanți avem, nu are rost, avem trei atacanți, Alibec, Bîrligea, Thiam. Îl pui și pe Stoian, nu are rost, nu discutăm.

E mijlocaș. (n.r. S-a rostit în studio numele lui Nicolae Stanciu) Nu mai, gata, nu mai zic. (n.r. Despre Vlad Dragomir de la Pafos) Mă duc pe piste, vă plimb. Sunt niște lucruri care ne-au afectat când le-am zis. După aia e mai mare bomba.

Eu cred că o să bag 5-6 milioane. Nu mă mai joc. Trebuie să faci echipă”, a spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA. 

Gigi Becali, anunț despre transferurile de la FCSB

Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
