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Gigi Becali a anunțat că Denis Drăguș a acceptat să vină la FCSB și a dezvăluit planurile internaționalului român cu turcii: „Să le ia și lor 3-400.000″

Mutarea lui Anderson Ceara la FCSB a picat, însă Gigi Becali a dezvăluit că este aproape de o altă lovitură. De ce depinde transferul lui Denis Drăguș
Ciprian Păvăleanu
19.06.2026 | 20:39
Gigi Becali a anuntat ca Denis Dragus a acceptat sa vina la FCSB si a dezvaluit planurile internationalului roman cu turcii Sa le ia si lor 3400000
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Gigi Becali a anunțat că s-a înțeles cu Denis Drăguș. Foto: Colaj FANATIK
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Gigi Becali (67 de ani) vrea să-și întărească serios echipa pentru sezonul viitor, iar una dintre țintele principale este Denis Drăguș, jucător pe care patronul FCSB îl apreciază de mai mult timp. Omul de afaceri a dezvăluit că mai are un singur obstacol de trecut până ce mutarea s-ar putea realiza.

Un singur pas până la transferul lui Denis Drăguș la FCSB! Anunțul lui Gigi Becali

Deși părea improbabil, Gigi Becali a dezvăluit că s-ar fi înțeles deja cu Denis Drăguș, însă singurul impediment rămâne contractul cu turcii de la Trabzonspor. Planul internaționalului român este acela de a mai scoate măcar câteva sute de mii de euro de la formația din „Țara Semilunii”.

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„Coman, Drăguș, Tănase, ăsta e planul. Lui Coman i-am zis: «Nu mi-a plăcut primul meci al tău la națională, nici nu te iau». «Că nea Gigi, nu am jucat două luni, nu m-am antrenat.» La al doilea a mai făcut, dar tot nu. Pe Drăguș nu mai stau să îl analizez, e prea fotbalist, joacă fotbal și la două noaptea. Joacă din putere, din viteză, nu ai ce să faci.

Eu știu ce pretenții are el. Cu el m-am înțeles, doar să îi dea drumul ăia. Dacă tot îl dai împrumut, lasă-l mă liber. El mi-a spus: «Nea Gigi, eu să le iau și lor 300-400 de mii». Calculăm în așa fel încât, cu siguranță, să ia un milion într-un an”, a spus Gigi Becali la Digi Sport.

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Denis Drăguș, în vacanță cu familia roș-albastră

Între timp, Denis Drăguș se bucură de vacanță alături de doi jucători ai lui FCSB și un fost fotbalist important al echipei, însă care ar putea, la rândul său, se revină în roșu și albastru. FANATIK a aflat că atacantul lui Trabzonspor se află în Belek, alături de Florin Tănase, Risto Radunovic și Florinel Coman.

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Fotbalistul lui Al-Gharafa ar putea fi coleg cu Denis Drăguș la FCSB. El a povestit public că nu mai este fericit în Qatar și că este în căutarea unei posibilități de a pleca. Internaționalul român vrea să ajungă la o înțelegere cu clubul pentru a fi lăsat liber de contract, însă fără să piarda întreaga sumă din contract. Acest lucru poate fi convenabil pentru qatarezi, deoarece numărul străinilor din lot este limitat, iar atunci plecarea lui Coman ar face loc unui alt transfer.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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