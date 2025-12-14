Sport

Gigi Becali a anunțat că îl vrea la FCSB, iar Mihai Stoica a rezolvat deja mutarea: „Așa a rămas”

Gigi Becali a anunțat că îl vrea, în continuare, la FCSB, iar Mihai Stoica a purtat, deja, o discuție cu fotbalistul. Ce se va întâmpla cu mijlocașul dat, în urmă cu doar câteva zile, ca și plecat de la echipă.
Răzvan Scarlat
14.12.2025 | 07:20
Gigi Becali a anuntat ca il vrea la FCSB iar Mihai Stoica a rezolvat deja mutarea Asa a ramas
ULTIMA ORĂ
Cine este fotbalistul care va continua la FCSB. Mihai Stoica s-a ocupat de mutare. Foto: colaj Fanatik.
ADVERTISEMENT

După “remontada” cu Feyenoord, Gigi Becali a anunțat că Malcom Edjouma nu va mai fi îndepărtat, în iarnă, de la FCSB. Mai mult, a anunțat că este posibil să-i prelungească înțelegerea cu campioana României. Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al roș-albaștrilor, a oferit noi detalii despre situația mijlocașului.

Ce a discutat Meme cu Malcom Edjouma

Malcom Edjouma va continua, la FCSB, cel puțin până la vară. Mihai Stoica a dezvăluit că a purtat, sâmbătă, o discuție cu fotbalistul și că au convenit să colaboreze până la finalul sezonului. Meme este de părere că mijlocașul, dacă ar fi avut constanță, ar fi evoluat la echipe puternice din Europa.

ADVERTISEMENT

Am vorbit deja. Eu cred că până în vară rămâne. Am vorbit azi cu el, așa a rămas. E un jucător tare ciudat. La calitățile pe care le are, dacă nu avea fluctuații, dacă avea constanță nu juca la West Ham ci, probabil, la Arsenal. El, când joacă bine, e peste ce era Thomas Partey, de exemplu. El e un jucător fabulos”, a spus Mihai Stoica la TV Prima Sport.

Cu ce fost mare fotbalist l-a comparat Mihai Stoica pe Malcom Edjouma

În continuare, Mihai Stoica nu s-a ferit să-l compare pe Malcom Edjouma cu Patrick Vieira, fost mare fotbalist la Arsenal, Juventus, Inter sau Manchester City.

ADVERTISEMENT
VIDEO Suma exorbitantă pe care Kevin McCallister din „Singur acasă 2” ar plăti-o...
Digi24.ro
VIDEO Suma exorbitantă pe care Kevin McCallister din „Singur acasă 2” ar plăti-o astăzi la Plaza, hotelul lui Donald Trump

(n.r. gen Vieira) Da, Vieira. Valoarea unui jucător o dă doar constanța în evoluții. Messi juca nouă meciuri din zece foarte bine. Unul, care nu e Messi, joacă unul foarte bine. Iar alții cumpără jucători văzându-i la un meci. Ceea ce este cea mai mare greșeală posibilă”, a adăugat Meme.

ADVERTISEMENT
S-a terminat ancheta! De ce a murit studenta de 19 ani, la o...
Digisport.ro
S-a terminat ancheta! De ce a murit studenta de 19 ani, la o zi după ce a făcut "Trendul Diavolului"

Ce a spus Gigi Becali după ce FCSB a învins pe Feyenoord

După victoria cu Feyenoord, Gigi Becali a anunțat că l-a sunat pe Mihai Stoica, căruia i-a transmis că dorește ca Malcom Edjouma să continue la FCSB, deși, până în urmă cu doar câteva zile înainte, mijlocașul se afla pe lista neagră.

Hai să spun de ce l-am scos pe Pantea. El a jucat bine defensiv, dar noi aveam nevoie ofensiv. Le-am zis că Popescu iese, pentru că jucăm în 10, și iese și Baba, pentru că jucăm în 7 cu el. Dă mingile la adversari! Nu avea luciditate, stăpânire, cum are Edjouma. Gata, l-am sunat pe Mihai Stoica, ca să-i spun asta. Pentru meciul din seara asta, el va avea prelungirea contractului”, a spus Gigi Becali.

ADVERTISEMENT
”Super gripa” face ravagii și în Anglia. Legenda lui Liverpool a ajuns direct...
Fanatik
”Super gripa” face ravagii și în Anglia. Legenda lui Liverpool a ajuns direct la terapie intensivă!
Cum își începe ziua Ilie Dumitrescu. Secretul din spatele fiecărei apariții de nota...
Fanatik
Cum își începe ziua Ilie Dumitrescu. Secretul din spatele fiecărei apariții de nota 10
Bogdan Baratky, analiză la sânge și „înțepături” la adresa unui oficial după Rapid...
Fanatik
Bogdan Baratky, analiză la sânge și „înțepături” la adresa unui oficial după Rapid – Oțelul 0-2: „Doamnelor și domnilor, am câștigat vara!”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Mesaj EXPLOZIV din partea fostului antrenor al Craiovei: 'Mirel a plecat plângând. Slugoii...
iamsport.ro
Mesaj EXPLOZIV din partea fostului antrenor al Craiovei: 'Mirel a plecat plângând. Slugoii și maimuțoii din jurul lui Mike au jubilat că au scăpat de el'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!