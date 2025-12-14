Gigi Becali a anunțat că îl vrea la FCSB, iar Mihai Stoica a rezolvat deja mutarea: „Așa a rămas”

ADVERTISEMENT

După “remontada” cu Feyenoord, Gigi Becali a anunțat că Malcom Edjouma nu va mai fi îndepărtat, în iarnă, de la FCSB. Mai mult, a anunțat că este posibil să-i prelungească înțelegerea cu campioana României. Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al roș-albaștrilor, a oferit noi detalii despre situația mijlocașului.

Ce a discutat Meme cu Malcom Edjouma

va continua, la FCSB, cel puțin până la vară. Mihai Stoica a dezvăluit că a purtat, sâmbătă, o discuție cu fotbalistul și că au convenit să colaboreze până la finalul sezonului. Meme este de părere că mijlocașul, dacă ar fi avut constanță, ar fi evoluat la echipe puternice din Europa.

ADVERTISEMENT

“Am vorbit deja. Eu cred că până în vară rămâne. Am vorbit azi cu el, așa a rămas. E un jucător tare ciudat. La calitățile pe care le are, dacă nu avea fluctuații, dacă avea constanță nu juca la West Ham ci, probabil, la Arsenal. El, când joacă bine, e peste ce era Thomas Partey, de exemplu. El e un jucător fabulos”, a spus Mihai Stoica la .

Cu ce fost mare fotbalist l-a comparat Mihai Stoica pe Malcom Edjouma

În continuare, Mihai Stoica nu s-a ferit să-l compare pe Malcom Edjouma cu Patrick Vieira, fost mare fotbalist la Arsenal, Juventus, Inter sau Manchester City.

ADVERTISEMENT

“(n.r. gen Vieira) Da, Vieira. Valoarea unui jucător o dă doar constanța în evoluții. Messi juca nouă meciuri din zece foarte bine. Unul, care nu e Messi, joacă unul foarte bine. Iar alții cumpără jucători văzându-i la un meci. Ceea ce este cea mai mare greșeală posibilă”, a adăugat Meme.

ADVERTISEMENT

Ce a spus Gigi Becali după ce FCSB a învins pe Feyenoord

După victoria cu Feyenoord, , căruia i-a transmis că dorește ca Malcom Edjouma să continue la FCSB, deși, până în urmă cu doar câteva zile înainte, .

„Hai să spun de ce l-am scos pe Pantea. El a jucat bine defensiv, dar noi aveam nevoie ofensiv. Le-am zis că Popescu iese, pentru că jucăm în 10, și iese și Baba, pentru că jucăm în 7 cu el. Dă mingile la adversari! Nu avea luciditate, stăpânire, cum are Edjouma. Gata, l-am sunat pe Mihai Stoica, ca să-i spun asta. Pentru meciul din seara asta, el va avea prelungirea contractului”, a spus Gigi Becali.