Gigi Becali a anunțat că mai face un singur transfer la FCSB. Ce spune de Boutoutaou. Exclusiv

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FCSB a adus în această vară, cu bani sau liberi de contract, mai mulți jucători importanți. Aceștia au venit în diferite zone ale terenului, de la defensivă la ofensivă. Gigi Becali (68 de ani) nu este pe deplin mulțumit de lotul pe care îl are în acest moment Marius Baciu (51 de ani) și vrea să mai facă un transfer. Postul deficitar pe care vrea acesta să îl acopere.

Ce transfer mai vrea să facă Gigi Becali la FCSB în această perioadă

Fosta campioană din SuperLiga a jucat 5 meciuri oficiale în acest sezon, în campionat și în cupele europene. Dacă în întrecerea internă rezultatele nu sunt deloc rele, în Europa FCSB s-a făcut de râs. Roș-albaștrii au luat 7 goluri de la niște necunoscuți, FK Auda din Letonia, și au marcat doar de trei ori. Atacul bucureștenilor a suferit mult în această dublă, în special din cauza formei modeste a lui Daniel Bîrligea (26 de ani).

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În aceste condiții, care să vină și să întărească echipa lui Baciu. În direct la FANATIK SUPERLIGA, patronul roș-albaștrilor a confirmat faptul că „neapărat” trebuie să mai aducă un om de gol. Există însă și o mare problemă: nu se întrevede nimic la orizont pe plan intern. Becali surprinde și spune că, în aceste condiții, nu se mai bagă, ci îl lasă pe Mihai Stoica să se ocupe de mutare.

„(n.r. Mai faceți ceva transferuri? Mai aduceți jucători?) Neapărat trebuie un atacant. (n.r. Aveți vreun nume?) Nu știu, să vadă Meme, nu mă mai bag. Dacă nu găsesc în România… Nu mă bag. Nu mă pricep la jucătorii străini. Acum, la vârsta mea, mă mai apuc să urmăresc jucători străini? Să aducă un atacant și gata. (n.r. Pe ce sumă?) Să aducă un atacant de cât vrea, numai să fie atacant. Oricât, nu contează, numai să fie atacant”, a spus Becali.

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Ce spune Gigi Becali după ce l-a văzut în câteva meciuri pe Boutoutaou

În privința lotului care s-a conturat în perspectiva sezonului care a început recent, Gigi Becali spune, la o primă vedere, că este bun. El mai așteaptă să vadă la lucru echipa în această perioadă. „Eu zic că avem un lot bun. Să mai vedem, că fotbalul are secrete mari. Să mai văd 4 – 5 meciuri, să văd ce face echipa. O să mai fie schimbări, combinații. Să vedem care cu care, fotbaliștii cum se mulează unul cu altul. Încercăm mai multe formule”.

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își pun mari speranțe în acest sezon. Clubul din SuperLiga a achitat peste 1,3 milioane de euro pentru algerian. Întrebat la FANATIK SUPERLIGA ce impresie i-a lăsat fotbalistul, Gigi Becali a spus că, la o primă vedere, Boutoutaou i se pare promițător. „(n.r. Boutoutaou e fotbalist) Și eu zic că da. (n.r. Ce părere aveți despre el?) Deocamdată nu am o părere. Până să-ți faci o părere trebuie să treacă 5 – 6 meciuri. Adică, după atâtea meciuri să vezi: gol, pasă de gol”, spune Becali.

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