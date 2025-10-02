Gigi Becali a anunțat că pleacă de la FCSB, chiar înaintea meciului cu Young Boys: „Îi dăm banii, nu mai țin un loc ocupat”

FCSB, campioana României, joacă în această seară un meci de foc pe Arena Națională cu Young Boys Berna, în faza principală a Europa League. Gigi Becali, patronul clubului, a declarat cu doar câteva ore înainte de lovitura de start că renunță la serviciile unui fotbalist.

ADVERTISEMENT

Kiki, aproape de despărțirea de FCSB. Fundașul nu mai are viitor la campioana României

Este vorba despre fundașul Kiki nu mai intră în planurile omului de afaceri și se pare că, în iarnă, va fi nevoit să își găsească un nou angajament. Gigi Becali a anunțat că abia așteaptă să-l scoată din lot.

Ce spune Gigi Becali despre viitorul lui Kiki

Patronul de la FCSB a explicat că, în iarnă, când va putea opera modificări în lista oficială, Kiki nu va mai avea loc, iar în locul său va fi inclus un alt fotbalist. Campioana României are ceva probleme cu jucătorii de bandă din apărare, însă Becali pare decis să renunțe la fotbalistul din Benin.

ADVERTISEMENT

„Va juca Pantea în stânga și Crețu în dreapta. Crețu nu avea mari probleme; a fost întrebat dacă poate, el a zis că da, și atunci trebuia să ne apărăm acolo, în stânga. Kiki e ceva… abia aștept să vină iarna, să-l scot din lot. (n.r. Kiki mai are contract.) Ce treabă are? Îi dăm banii omului. Nu mai țin un loc ocupat acolo”, a explicat Gigi Becali la

Câți bani trebuie să îi dea Gigi Becali lui Kiki pentru a-i rezilia contractul

Gigi Becali poate alege să rezilieze înțelegerea, dar asta îl va costa bani serioși, întrucât fundașul ar avea în iarnă încă 18 luni de contract.

ADVERTISEMENT

Concret, Gigi Becali va trebui să îi plătească fotbalistului peste 200 de mii de euro dacă alege să îl dea afară pe Kiki, întrucât salariul său lunar la FCSB este de 12 mii de euro. E drept, înțelegerea poate fi ruptă și de comun acord.