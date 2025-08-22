Gigi Becali a anunțat când debutează Mamadou Thiam la FCSB!

, iar calificarea în faza principală se va decide săptămâna viitoare pe „Arena Națională”. Până atunci însă, pentru campioana României urmează duelul din Superligă cu FC Argeș, iar Gigi Becali a anunțat schimbări în primul „11”.

Programul infernal al campioanei României continuă.

Elias Charalambous este nevoit să facă din nou improvizații în echipa de start. Obiectivul principal al celor de la FCSB este, fără doar și poate, calificarea în Europa League, iar antrenorul va menaja jucătorii care au dus greul în Scoția.

Astfel, FCSB va începe mai mult ca sigur partida cu FC Argeș cu o echipă alcătuită din jucători care au prins puține minute. Totuși, În plus, Baba Alhassan, Ngezana și Radunović au șanse mari să înceapă din primul minut, întrucât nu au jucat cu Aberdeen.

Thiam debutează cu FC Argeș! Gigi Becali a făcut anunțul în direct

Gigi Becali a creionat o echipă de start pentru duelul cu FC Argeș la doar câteva minute după fluierul de final al meciului din Scoția. Patronul FCSB a anunțat că Mamadou Thiam, jucătorul adus acum câteva zile de la U Cluj, își va face debutul pentru campioana României.

„La Argeș jucăm cu echipa a doua, a treia. O să joace Thiam în locul lui Cisotti, Crețu a jucat o repriză, o să joace Ngezana, Baba, Chiricheș, Tănase, au jucat o repriză. Cisotti va juca, că a luat roșu. Singurul care va fi este Thiam, atacantul.

Cel mai mult mi-a plăcut Bîrligea, a fost cel mai bun de când este la noi. Cum s-a descurcat în toate situațiile alea, cu câte trei-patru pe el. Cum s-a descurcat, cum a ieșit din clinciuri… Edjouma putea să dea gol”, a declarat Gigi Becali la