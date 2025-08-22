Sport
Betano sponsor oficial Europa League si Conference League

Gigi Becali a anunțat când debutează Mamadou Thiam la FCSB!

Patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, a sugerat cum ar putea arăta primul 11 pentru duelul cu FC Argeș din Superliga. Când debutează Mamadou Thiam.
Alex Bodnariu
22.08.2025 | 06:30
Gigi Becali a anuntat cand debuteaza Mamadou Thiam la FCSB
ULTIMA ORĂ
Gigi Becali a anunțat echipa de start pentru meciul cu FC Argeș! Thiam debutează la FCSB

FCSB a remizat, 2-2, în Scoția cu Aberdeen, în play-off-ul Europa League, iar calificarea în faza principală se va decide săptămâna viitoare pe „Arena Națională”. Până atunci însă, pentru campioana României urmează duelul din Superligă cu FC Argeș, iar Gigi Becali a anunțat schimbări în primul „11”.

ADVERTISEMENT

Programul infernal al campioanei României continuă.

Elias Charalambous este nevoit să facă din nou improvizații în echipa de start. Obiectivul principal al celor de la FCSB este, fără doar și poate, calificarea în Europa League, iar antrenorul va menaja jucătorii care au dus greul în Scoția.

Astfel, FCSB va începe mai mult ca sigur partida cu FC Argeș cu o echipă alcătuită din jucători care au prins puține minute. Totuși, Juri Cisotti, cel care va fi suspendat la returul cu Aberdeen, e posibil să fie titular. În plus, Baba Alhassan, Ngezana și Radunović au șanse mari să înceapă din primul minut, întrucât nu au jucat cu Aberdeen.

ADVERTISEMENT

Thiam debutează cu FC Argeș! Gigi Becali a făcut anunțul în direct

Gigi Becali a creionat o echipă de start pentru duelul cu FC Argeș la doar câteva minute după fluierul de final al meciului din Scoția. Patronul FCSB a anunțat că Mamadou Thiam, jucătorul adus acum câteva zile de la U Cluj, își va face debutul pentru campioana României.

„La Argeș jucăm cu echipa a doua, a treia. O să joace Thiam în locul lui Cisotti, Crețu a jucat o repriză, o să joace Ngezana, Baba, Chiricheș, Tănase, au jucat o repriză. Cisotti va juca, că a luat roșu. Singurul care va fi este Thiam, atacantul.

ADVERTISEMENT
Prima reacție a părinților tinerilor uciși la 2 Mai, după aflarea sentinței definitive...
Digi24.ro
Prima reacție a părinților tinerilor uciși la 2 Mai, după aflarea sentinței definitive a lui Vlad Pascu

Cel mai mult mi-a plăcut Bîrligea, a fost cel mai bun de când este la noi. Cum s-a descurcat în toate situațiile alea, cu câte trei-patru pe el. Cum s-a descurcat, cum a ieșit din clinciuri… Edjouma putea să dea gol”, a declarat Gigi Becali la Digi Sport.

ADVERTISEMENT
Gigi Becali a spus un singur lucru despre arbitrul din Olanda, după Aberdeen...
Digisport.ro
Gigi Becali a spus un singur lucru despre arbitrul din Olanda, după Aberdeen - FCSB 2-2
3.85 este cota oferită de BETANO pentru pronosticul „X solist” la meciul FCSB - FC Argeș
„Vă închid telefonul!” Mihai Rotaru, reacție șoc în direct, imediat după golul marcat...
Fanatik
„Vă închid telefonul!” Mihai Rotaru, reacție șoc în direct, imediat după golul marcat de FCSB la Aberdeen
“Îi accept demisia lui Dan Petrescu!” Neluțu Varga a aflat de la Fanatik...
Fanatik
“Îi accept demisia lui Dan Petrescu!” Neluțu Varga a aflat de la Fanatik că tehnicianul a decis sǎ renunțe! Ce spune patronul despre viitorul antrenor al CFR Cluj. Exclusiv
Mihai Stoica, negru de supărare după Aberdeen – FCSB 2-2! Apel către UEFA:...
Fanatik
Mihai Stoica, negru de supărare după Aberdeen – FCSB 2-2! Apel către UEFA: „Nu e normal!”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Negocierile cu Ianis Hagi au picat definitiv! Jucătorul a insistat să primească un...
iamsport.ro
Negocierile cu Ianis Hagi au picat definitiv! Jucătorul a insistat să primească un salariu de 2.000.000 de euro
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!