Gigi Becali a anunțat cand se pot face transferurile lui Denis Drăguș și Florinel Coman la FCSB: „Îi așteptăm”

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Gigi Becali (68 de ani) a oferit ultimele detalii despre transferurile așteptate în continuare la FCSB în această fereastră de mercato. Patronul clubului roș-albastru a explicat în primul rând că mai vrea doi atacanți, dar a transmis cu această ocazie și că Denis Drăguș și Florinel Coman sunt așteptați la echipă indiferent de acele mutări.

Gigi Becali, ultimele detalii despre posibilele transferuri ale lui Denis Drăguș și Florinel Coman la FCSB

De asemenea, omul de afaceri a apreciat că există șanse destul de mari ca să fie tranșate și abia în august, în funcție dacă ei își vor găsi sau nu până atunci alte echipe, din afara României, capabile să le satisfacă pretențiile financiare destul de mari.

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Când s-ar putea face aceste două transferuri

Nu în ultimul rând, Gigi Becali a anunțat că în prezent nu are informații noi dinspre cei doi fotbaliști. „Eu i-am spus (n.r. lui Mihai Stoica) și astăzi că trebuie să mai aducem doi jucători, cu siguranță. Și după aia dacă o mai fi și cu Drăguș și Coman, îi luăm și cu asta basta. Numai atacanți. Și Dawa e mai bun decât înainte, s-a operat și Ngezana. Popescu e mai bun decât înainte, deci… A fost o surpriză, că a venit mai devreme (n.r. Ngezana).

Păi avem (n.r. la mijloc) Arad, Gnahore și Joao Paulo. Și avem și Cisotti, dar nu îmi place acolo, vreau acolo un jucător agresiv. (n.r. Despre posibilul transfer al lui Lixandru) Mai vorbim de dacă, dacă nu a plecat? Nu mai știu nimic, știți voi mai multe? Treaba lui, MM știe asta, nu mă interesează. Afacerile de 500 – 600 sute de mii le face MM, de la un milion eu. Duarte zice că a jucat la mijloc și Baciu zice că l-ar încerca acolo. E tehnic, e înalt.

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Coman și Drăguș, îi așteptăm oricând, indiferent de transferuri. Nu avem nicio veste. Dacă e să plece o să fie spre final, ei mai trag acolo pentru interesele lor. (n.r. Spre final de august) Poate să fie și așa. Cel mai bucuros sunt, că mă gândeam că l-am botezat pe George (n.r. Tavi Popescu), și mi-a zis MM că e de 10 ori mai bun decât era el în formă maximă. Nu se mută (n.r. la baza de pregătire de la FCSB), dar poartă inel de monitorizare”, în direct la