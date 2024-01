Gigi Becali a anunțat când va ajunge cu FCSB în Champions League. „Mai am doar puțin până termin”

FCSB este detaşat pe primul loc din SuperLiga, după ce a câştigat cu . Roş-albaştrii au 11 puncte avans în fruntea clasamentului şi domină autoritar campionatul.

Gigi Becali a anunțat când va ajunge cu FCSB în Champions League

Ambiţia lui Gigi Becali este de a ajunge din nou în Champions League. Şi patronul FCSB consideră că în momentul în care va termina biserica din Pipera, roş-albaştrii vor fi o echipă de Champions League:

“Când o să termin biserica aia, atunci o să am echipă (n.r. de Champions League). Mai am doar puţin până termin, vreo trei ani, că fac mozaic. Dar nu fac eu echipa, face Domnul.

«Bă ai terminat? Te-ai ţinut de cuvânt, Eu acum îţi voi da ca să vadă lumea toată ce înseamnă slava Mea când ţi-o dau»”, a spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

“Am făgăduit biserica de la Pipera. De abia acum i-am băgat turlele. Deja Dumnezeu vede, începi să te ţii de cuvânt”

Gigi Becali a spus . A promis în anul 2008, când Steaua elimina Galatasaray în ultimul tur preliminar din Champions League, că va construi o biserică:

Eu am greşit ceva. Am făgăduit în 2007 sau 2008, când am jucat cu Galatasaray. Am făgăduit biserica de la Pipera. De abia acum i-am băgat turlele. Deja Dumnezeu vede, începi să te ţii de cuvânt.

Eu nu mă ţineam de cuvânt. Tot o amânam. Când am jucat cu Galatasaray spuneam «Doamne, dacă îmi vei da acum să scot pe Galatasaray», că au dat 17 milioane pe un jucător.

Am spus că o să fac o biserică pe colţ acolo. Şi mi-au dat pe terenul ăla 6 milioane de euro, pe timp de criză. Am spus că nu, pentru că acolo fac biserică. Aşa am făgăduit.

“Când va începe liturghia acolo, o să spulber toate: Manchester, Barcelona, Liverpool”

Dacă lui Dumnezeu i-ai făgăduit acolo, acolo faci. Că aşa, îţi dă şi el mai puţin. Acolo am făcut-o, dar tot o amânam. La biserică, am pus şase turle şi mai am turla principală.

Când va fi turla principală făcută, va fi cea mai frumoasă biserică. Şi atunci începem să îmi dea şi El mie. Când va începe liturghia acolo, o să spulber toate: Manchester, Barcelona, Liverpool. El a făcut lumea şi copacii şi tot a făcut El. Şi face ce vrea cu ele”, a spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

