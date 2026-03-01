Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Gigi Becali a anunțat când va mai intra în direct după ce FCSB va juca în play-out. „Horia, ține minte!”. Exclusiv

Gigi Becali a luat decizia! Când va mai vorbi patronul de la FCSB în spațiul public după ce FCSB a ratat prezența în faza play-off din SuperLiga.
Gabriel-Alexandru Ioniță
01.03.2026 | 19:46
EXCLUSIV FANATIK
Ce va face Gigi Becali dacă FCSB va ajunge în play-out-ul din SuperLiga. Foto: colaj Fanatik
În direct la FANATIK SUPERLIGA, Gigi Becali a anunțat că, în cazul în care FCSB ratează accederea în play-off-ul din SuperLiga, nu va mai face prea curând declarații publice. Acest lucru devine practic oficial, după ce FC Argeș s-a impus pe terenul lui Dinamo, scor 1-0, și și-a asigurat prezența în primele 6. Iar FCSB merge în play-out.

Gigi Becali susține că nu va mai vorbi public decât după o eventuală calificare în cupele europene, după ce FCSB a ajuns în play-out

În plus, patronul campioanei României a explicat cu această ocazie și că va fi dispus să renunțe la „silenzio stampa” doar în cazul în care formația roș-albastră va câștiga play-out-ul, iar ulterior se va impune și în barajele pentru calificarea în preliminariile Conference League.

„Ce fotbal să facă ei, toată Federația lor, cu tot Burleanu al lor, fără FCSB, mă? Ce să facă? Cu Dinamo și cu Rapid și cu CFR? Ce să facă? Ai văzut cum vorbesc acum? Că mai am o singură speranță.

O să mai vorbesc o singură dată cu tine dacă nu intru în play-off. Ca să știe lumea toată. Un cuvințel nu mai vorbesc despre fotbal. Nu o să mai răspund. Bine, o să vezi. Bine, să dea Dumnezeu să nu vezi.

Dar să-ți spun ceva. Dacă intru în play-off, s-a terminat. Doar în momentul în care joc, dacă joc, barajul pentru Conference League.

Dacă îl câștig. Dacă nu prind cupele europene, să uitați de Becali. Vorbiți după aia cu capii capilor. Vorbiți numai cu ei, că ei sunt băieți buni, își iau diurne toți”, a spus Gigi Becali în direct la FANATIK SUPERLIGA. 

Gigi Becali crede că în fotbalul românesc există o conspirație pro-CFR Cluj

De asemenea, cu aceeași ocazie, finanțatorul de la FCSB a vorbit și despre arbitrajul de la Farul – CFR Cluj 1-2 și a făcut acuzații extrem de grave în acest context:

„Eu cred că aici e o mână mult mai puternică decât Mureșan. Eu cred că el e prea mic pentru ce s-a întâmplat aseară. E direct de la capii capilor până la capii capilor. Capii capilor din politică și capii capilor din fotbal.

Capii capilor cu capii capilor! Așa ceva nu își permitea nimeni decât dacă era din capii capilor, să îți dea cu capul în față și să se facă că nu a văzut. Asta nu are nimeni curaj, decât capii capilor cu capii capilor”. 

Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
