Gigi Becali a anunțat când vine sfârșitul lumii: „Atât va mai dura”

De-a lungul timpului, oamenii s-au temut de faptul că va exista și un sfârșit. O parte a publicului crede în existența scenariilor apocaliptice, iar . În ciuda celor prezentate anterior, Gigi Becali are o variantă unică privind sfârșitul umanității.

Gigi Becali, dezvăluiri deosebite în ziua de Paște

De Paște, Gigi Becali a transmis un mesaj clar: oamenii care nu Îl slujesc pe Iisus Hristos sunt de partea diavolului. Este cunoscut faptul că patronul FCSB este un mare credincios, iar cu ocazia Sărbătorilor Pascale a ținut să vorbească deschis despre tainele Bibliei, dar și despre cuvântul lui Dumnezeu.

„Cei care fac invers decât Hristos slujesc diavolului. Sunt oameni care fac rele. Este un lucru foarte complex și este și taină. Noi nu știm tainele Domnului și economia Domnului, dar se spune: «Cămările lor se varsă dintr-una în alta. Oile lor cu mulți miei umplu cărările când trec. Gardul nu este gard surpat». Se referă la bogățiile oamenilor necredincioși. Așa spune în Psalmi.

Oare nu vede Domnul asta? Domnul îi lasă și ei nu au nicio problemă. De ce? Pentru că satana nu are treabă cu ei. El este ca un uliu care atacă pe cei ce sunt împotriva lui și pe cei care sunt cu Hristos, adică opusul. Cu lumea bogată nu mai are treabă. Sunt ca niște păsări adormite. Aleargă după păsările de sus ca să le lovească în inimă și în aripă”, a declarat Gigi Becali, potrivit .

Când va veni sfârșitul lumii? Anunțul lui Gigi Becali

În continuare, Gigi Becali a anunțat că singura șansă a omenirii este credința ortodoxă. Omul de afaceri a vorbit și , despre care a declarat că va veni peste 50-60 de ani. Sfârșitul omenirii, potrivit patronului de la FCSB, va fi cauzat de minciuna și ura oamenilor de pe Pământ.

„Aleargă după Becali — dau un exemplu — aleargă după călugării ortodocși, după toți credincioșii ortodocși. Ce îl interesează pe el de americani, de italieni sau de spanioli? Nu. Pe el îl interesează ortodocșii, unde este lumina lumii. Dacă se închide ortodoxia, se închide lumina și nu mai există glob pământesc.

Sfârșitul lumii de aceea nu vine acum, pentru că încă există ortodoxia. De ce a fost pandemia? Dar Dumnezeu le-a dat peste ochi: trebuie să mai fac niște sfinți. Atât de mult a înnebunit lumea și atât de mincinoasă a devenit, încât peste 50-60 de ani, cât va mai dura, și va veni sfârșitul lumii”, a mai spus Gigi Becali.