Gigi Becali a anunțat câți ani va trăi: „Nu va ști nimeni unde voi fi înmormântat!". Exclusiv

Gigi Becali e, mai nou, profet. Patronul celor de la FCSB susține că știe la ce vârstă va muri. Latifundiarul din Pipera nu vrea însă să se știe unde va fi înmormântat
Cristian Măciucă
15.11.2025 | 11:45
Gigi Becali a anuntat cati ani va trai Nu va sti nimeni unde voi fi inmormantat Exclusiv
Gigi Becali a anunțat câți ani va trăi: „Nu va ști nimeni unde voi fi înmormântat!".
Gigi Becali (67 de ani) a făcut spectacol în direct la FANATIK SUPERLIGA. Patronul FCSB e convins că știe vârsta la care va muri și a râs în hohote alături de Horia Ivanovici și de Marius Șumudică. În plus, Becali a dezvăluit unde va fi înmormântat.

Gigi Becali a anunțat câți ani va trăi

Pe 25 iunie 2025, Gigi Becali a împlinit 67 de ani. Latifundiarul din Pipera e convins că va mai trăi încă 38 de ani. În stilul caracteristic, patronul de la FCSB a făcut spectacol la FANATIK SUPERLIGA.

„Cum să fur ca să dau cadou? În primul rând că fac păcat. Și în al doilea rând pentru ce să fac și pușcarie? Eu am zis că nu îmi trebuie așa ceva. Eu nu am nevoie de bani. Să iau miliarde, acum, o lună de pușcărie nu mai risc. Nu vreau. Libertatea mea, viața mea. Ce fac cu banii? Că îi las pe toți aici.

Mâine, poimâine, plec în coșciug, vii te uiți la mine în coșciug și zici: ‘Uite, lasă toate milioanele ca nebunul’. Și vine și Șumudică se uită la mine în coșciug la mormânt: ‘Bă, nebunule, te-ai certat, ai făcut, ai negociat, bani, milioane, unde sunt mă, nebunule, milioanele? Că acum stai în coșciug nemâncat’.

Plângând (n.r. – Șumudică), dar mintea lui… ‘Unde sunt, mă, milioanele?’ Doar că o să plâng eu, că o să trăiesc mai mult decât el!”, a declarat, spumos, Gigi Becali, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Unde va fi înmormântat Gigi Becali

Gigi Becali e patron la FCSB din 23 ianuarie 2003, când avea doar 44 de ani. De atunci, cu el la timonă, roș-albaștrii au cucerit numeroase trofee, printre care 7 titluri de campioni, și au obținut calificări în cupele europene în fiecare sezon.

„Mersi, mersi, Gigi”, a intervenit, amuzat, Marius Șumudică. „Eu o să fac 105 ani!”, a continuat Becali. „La 105 ani se taie ața și vreau să fiu înmormântat undeva unde să nu se știe. Îți dai seama, când voi muri eu cum o să fie? Milioane de oameni. Așa, mai bine undeva secret. Doar familia.

Lui Șumi îi las testament. Șumi, Horia, Pițurcă. Nu, că Pițurcă moare înaintea mea. Tu câți ani ai?”, l-a întrebat Gigi Becali pe Horia Ivanovici, care a răspuns „51”. „Tu trebuie să trăiești 90 de ani. Faci 90 de ani ca să vii la înmormântarea mea? Bine, mă, hai să te las pe tine, să zicem”, a adăugat patronul celor de la FCSB.

„Treci la mine!”, a intervenit, din nou, Șumudică. „De tine zic că știu că ții la caterincă”, a conchis Gigi Becali.

