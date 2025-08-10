Gigi Becali a anunțat ce jucător nu va mai fi titular la FCSB: ”E o greșeală mare!”

Gigi Becali a nominalizat jucătorul care l-a enervat cel mai tare în meciul pe care campioana FCSB l-a pierdut cu Unirea Slobozia, scor 0-1, și i-a garantat că nu o să mai prindă primul ”11”.

Jucătorul care l-a nemulțumit cel mai tare pe Gigi Becali în FCSB – Unirea Slobozia 0-1

, din etapa a 5-a a SuperLigii, patronul ”roș-albaștrilor” s-a arătat dezamăgit de prestația mijlocașului Mihai Lixandru și a recunoscut că a greșit când l-a titularizat.

”Acum sunt mai încrezător. Nu că îmi fac curaj, dar e valoarea echipei. Bine, trebuie să nu mai fac eu greșeli. Când îl bagi pe Lixandru titular, e o greșeală mare. Nu aveai cu cine să joci. Politic s-a mai mișcat, a mai încercat, nu este locul lui acolo. Politic o să își revină, nu e problemă. Lixandru nu-și revine.

Am avut eu ceva pentru Lixandru… Tot încercam, tot încercam, nu-și revine. Noi nu avem timp de refăcut jucători, trebuie să câștigăm meciurile. Lixandru a fost problema în prima repriză, nu se dădea ora exactă acolo. Tot Chiricheș este fotbalistul cu care trebuie să joci. Nu, nu, a făcut săracul, s-a zbătut, ce putea să facă Bîrligea? A făcut și el ce a putut”, a declarat Gigi Becali, la .

Tavi Popescu și Tănase, în colimatorul patronului

pe latifundiarul din Pipera la jocul pierdut de FCSB cu Unirea Slobozia au fost Octavian Popescu și Florin Tănase, doi jucători tehnici de la care Becali aștepta să tranșeze jocul.

”Nici George Popescu pe care l-am lăudat. E de război. Nu merge cu triki-triki la noi. Mă așteptam la meciul ăsta Tănase să rezolve, m-am gândit că nu joacă în cupele europene, mă așteptam să își asume, să rezolve meciul. Toate mingile la adversar”, a spus Gigi Becali.

FCSB a ajuns la trei înfrângeri consecutive pe plan intern și ocupă abia locul 12 în clasamentul SuperLigii, cu 4 puncte acumulate după 5 etape. Pentru ”roș-albaștri” urmează la mijlocul săptămânii returul cu Drita din Europa League, iar în weekend va fi derby-ul cu Rapid din Giulești.