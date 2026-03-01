Gigi Becali a anunțat ce se întâmplă cu Elias Charalambous după ce FCSB a ajuns în play-out! În ce condiții va fi demis cipriotul

ADVERTISEMENT

Deși a învins-o pe UTA, scor 2-4, FCSB nu mai are nicio șansă de a intra în play-off. Cum roș-albaștrii au avut parte de o primă jumătate de sezon ratată, Gigi Becali a anunțat ce se întâmplă cu Elias Charalambous.

Gigi Becali a anunțat ce se întâmplă cu Elias Charalambous după ce FCSB a ajuns în play-out

La scurt timp după ce FCSB a ratat calificarea în play-off, . Întrebat despre situația lui Elias Charalambous, patronul echipei a transmis că nu se pune problema ca acesta să plece. Totuși, dacă FCSB nu va obține calificarea în cupele europene, antrenorul cipriot va fi înlocuit.

ADVERTISEMENT

„Play-out-ul este câștigat, am văzut și programul și nu îmi fac probleme din acest punct de vedere. Nu se pune problema ca Elias Charalambous și Mihai Pintilii să plece, nu are rost să discutăm despre asta.

Dacă echipa nu participă în nicio competiție europeană, vom schimba antrenorii. Este ultima zi în care vorbesc despre acest subiect, nu vreau ca acesta să fie titlul. Vreau să se înțeleagă exact ce am spus. Nu se pune problema înlocuirii lor acum, dar dacă nu ne calificăm în Conference League, atunci vom schimba antrenorii”, a declarat Gigi Becali, conform .

ADVERTISEMENT

Ce se întâmplă cu Mihai Stoica la FCSB

În continuare, . Omul de afaceri consideră că indisciplina a făcut ca FCSB să rateze play-off-ul, iar Mihai Stoica poartă o bună parte din vină, jucătorii dând impresia că nu mai ascultă de președintele Consiliului de Administrație al roș-albaștrilor.

ADVERTISEMENT

„O să mă consult și cu Mihai Stoica în privința asta, cu toți. Nu o să fac eu totul singur. Va exista un departament de scouting, un birou de căutare a jucătorilor. O să mă consult cu MM, dar nu el comandă. Dacă comandă el, atunci nu mai facem.

Nu am nicio supărare pe MM, dar aici este vorba despre milioane de euro. MM rămâne fratele meu, dar când vine vorba de bani trebuie luate anumite măsuri. Va rămâne fratele meu până la moarte, dar trebuie luate măsuri.

ADVERTISEMENT

De ce să iau măsuri? Noi suntem aici din cauza indisciplinei! Nu este vorba doar despre Charalambous și Pintilii, ci și despre MM. El trebuia să aibă grijă de disciplină. Noi am pierdut două meciuri, iar când am pierdut cu Metaloglobus trebuia să tragă un semnal de alarmă”, a conchis Gigi Becali.