Gigi Becali a anunțat cine iese de pe lista UEFA pentru a-i face loc lui Mamadou Thiam: „Ne-am gândit să facem un artificiu”

Venirea lui Mamadou Thiam va produce schimbări pe lista UEFA la FCSB. Gigi Becali a anunțat cine va fi scos pentru a putea evolua atacantul senegalez.
Daniel Işvanca
20.08.2025 | 17:47
Gigi Becali a anuntat cine iese de pe lista UEFA pentru ai face loc lui Mamadou Thiam Neam gandit sa facem un artificiu
Cine iese de pe lista UEFA la FCSB pentru a-i face loc lui Mamadou Thiam FOTO: Colaj Fanatik

FCSB a transferat un nou atacant, Mamadou Thiam fiind alesul lui Gigi Becali pentru acest sezon. Fotbalistul de 30 de ani va intra și pe lista UEFA a campioanei României, iar patronul roș-albaștrilor a explicat pe cine va înlocui.

Mamadou Thiam va intra și pe lista UEFA la FCSB

După ce transferul lui Denis Alibec s-a dovedit a fi un eșec, cel puțin pentru moment, Gigi Becali a forțat transferul lui Mamadou Thiam, iar atacantul senegalez va ajunge sub comanda lui Elias Charalambous.

FCSB a plătit 50.000 de euro, plus l-a dat la schimb pe Andrei Gheorghiță, care va fi transferat definitiv la Universitatea Cluj. Patronul formației din SuperLiga României a vorbit despre sosirea acestuia și a explicat cum va proceda pentru a-l trece pe lista UEFA.

Mai mult decât atât, finanțatorul roș-albaștrilor a transmis și ce „artificiu” va face pentru ca Joyskim Dawa să fie înregistrat din nou. Becali se va folosi de celebra regulă care a stârnit un imens scandal, când a fost vorba de introducerea lui Malcom Edjouma.

„Thiam o să intre pe lista de Europa, normal că o să intre. Avem loc liber. Când o să vină Dawa… Chiar ne-am gândit să facem un artificiu. O să-l dăm cum ar veni liber pe Dawa ca să putem să-l înregistrăm în orice perioadă. (n.r. să modifice regula).

Care e treaba, nu? Se supără ăia din Europa League, faci reguli pentru Becali (n.r. râde)”, a declarat Gigi Becali la Digi Sport.

Gigi Becali a povestit cum s-a folosit de prestația lui Andrei Gheorghiță pentru a-l transfera pe Thiam

Andrei Gheorghiță fusese inițial împrumutat de FCSB la Universitatea Cluj, însă mutarea a devenit definitivă în momentul în care fotbalistul venit de la Poli Iași a fost decisiv în partida câștigată de „studenți” pe terenul Farului. Acesta a dat un assist, iar Gigi Becali a știut atunci că este momentul potrivit pentru a forța transferul lui Thiam.

„Când a fost situația cu Thiam mi-a spus Meme că vrea să plece. Am zis că nu mai avem șanse dacă are ofertă din Arabia. Dar am zis ‘Ce ar fi să dea azi Gheorghiță un gol sau o pasă de gol, să joace senzațional și să îl dăm la schimb?’. Mă sună Meme.’ Bă, știi cine a dat pasă de gol? (n.r. – cu Farul) Gheorghiță al nostru’. Zic ‘Gata, mă, putem să îl luăm pe Thiam’.

Pe termen lung, afacerea e a lor. Dar eu am nevoie azi. (n.r. – Gheorghiță a acceptat ușor?) Da. Eu am vorbit și cu impresarul. E bine să aibă contract ferm, pe termen mai lung. Are 150.000. Și dacă semnează pe 5 ani are 750.000 asigurați. Asta trebuie să facă un fotbalist să își asigure viitorul. A înțeles. El nu ne poate ajuta acum. I-am dat și lui în plus 55.000 de euro lui Gheorghiță. Că voia să își ia un apartament”, a povestit Gigi Becali.

