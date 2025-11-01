Gigi Becali a anunțat cine va fi noul director sportiv de la FCSB: „Merge să urmărească un jucător”

ADVERTISEMENT

Formația bucureșteană este într-o perioadă bună din punct de vedere al rezultatelor, după ce a obținut a 3-a victorie consecutivă, iar acum se poate concentra și pe la FANATIK.

FCSB, aproape să aibă un nou director sportiv

Gigi Becali are însă și alte planuri cu privire la echipă și a spus că îl ascultă pe Mihai Stoica, asta după ce acesta din urmă a declarat că vrea la FCSB încă un om în staff, care să ocupe funcția de director sportiv. Se pare că a fost ales și omul care să vină la campioana României, nimeni altul decât Florin Cernat, cel care în cariera sa a evoluat chiar la marea rivală, Dinamo, iar acum este parte din stafful celor de la FC Voluntari, în liga secundă.

„Acum nu am curaj să zic, că sunt pe locul pe care sunt, dar eu acolo visez, la banii ăia mulți (n.r. din Champions League). Eu i-am spus decât dacă iau ok de la Pandele să vină directorul sportiv. Nu pot să-i iau angajatul. I-am spus să ceară dezlegare de la el și după poate să vină. E finul meu, nu-i fac așa ceva. Florin Cernat, da. Eu am încredere în ce spune MM. Zice că avem nevoie, că se pricepe. Trebuie să avem oameni care știu. El trebuie să meargă să vadă un jucător”, a declarat Gigi Becali la Prima Sport.

Gigi Becali anunță noi transferuri la FCSB

a mai vorbit și despre întăririle pe care vrea să le aducă la echipa sa, iar fotbalistul cu care a negociat în vară, fundașul central de la FC Argeș, Mario Tudose, nu mai reprezintă o variantă viabilă pentru . Becali l-a și lăudat pe unul dintre cei mai tineri fotbaliști din lotul său, Alexandru Stoian, despre care spune că urmează să-l bage și mai mult în viitor.

„Întrebați-l pe MM, nu mă pricep la asta, la transferuri de afară. Eu pot să vă zic ce jucător în România îmi place. Există vreo 2-3 pe care îi vreau eu. Tudose nu mai e pe listă, nu. În viață, când vine trenul, urcă, dacă îl pierzi, la revedere. Îi dau ei banderola, de parcă pe mine mă interesează. A fost și acum a zburat puiul cu ața. Nu rămâne problema underului. Să fiu eu sigur de play-off, că să vezi ce joacă Stoian. Mi-a zis Tănase că e mai bun Stoian ca el”, a mai spus patronul FCSB-ului.